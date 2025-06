ОФИЦИАЛЬНО. Мукоко перешел из Боруссии Дортмунд в Копенгаген

Немецкий нападающий Юссуфа Мукоко перешел из дортмундской «Боруссии» в «Копенгаген». Об этом сообщают социальные сети датского клуба.

20-летний футболист подписал соглашение сроком лет.

«Копенгаген — это большой клуб с большими амбициями, которые соответствуют моим собственным».

«У нас были хорошие переговоры, и я очень рад быть здесь. Я чувствую, что ко мне относятся с доверием, и теперь я просто с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе и выложить все силы на поле».

«Я сам играл против «Копенгагена» в Лиге чемпионов в 2023 году, и это был сильный опыт, который произвел на меня большое впечатление. Опыт в Паркене был фантастическим, и я почувствовал, что это клуб, за которым стоит датская столица».

«Я рад стать частью этого и показать, на что я способен в этой красивой белой футболке», — сказал Мукоко.

Сезон 2024/25 Юссуфа Мукоко на правах аренды провел в составе «Ниццы». За 22 матча он забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

