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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мукоко перешел из Боруссии Дортмунд в Копенгаген
Германия
28 июня 2025, 15:23 |
293
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мукоко перешел из Боруссии Дортмунд в Копенгаген

Немецкий форвард присоединился к датскому коллективу

28 июня 2025, 15:23 |
293
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мукоко перешел из Боруссии Дортмунд в Копенгаген
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуфа Мукоко

Немецкий нападающий Юссуфа Мукоко перешел из дортмундской «Боруссии» в «Копенгаген». Об этом сообщают социальные сети датского клуба.

20-летний футболист подписал соглашение сроком лет.

«Копенгаген — это большой клуб с большими амбициями, которые соответствуют моим собственным».

«У нас были хорошие переговоры, и я очень рад быть здесь. Я чувствую, что ко мне относятся с доверием, и теперь я просто с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе и выложить все силы на поле».

«Я сам играл против «Копенгагена» в Лиге чемпионов в 2023 году, и это был сильный опыт, который произвел на меня большое впечатление. Опыт в Паркене был фантастическим, и я почувствовал, что это клуб, за которым стоит датская столица».

«Я рад стать частью этого и показать, на что я способен в этой красивой белой футболке», — сказал Мукоко.

Сезон 2024/25 Юссуфа Мукоко на правах аренды провел в составе «Ниццы». За 22 матча он забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» Дортмунд купила вратаря клуба, который вылетел из Бундеслиги.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Копенгаген
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