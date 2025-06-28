ОФИЦИАЛЬНО. Мукоко перешел из Боруссии Дортмунд в Копенгаген
Немецкий форвард присоединился к датскому коллективу
Немецкий нападающий Юссуфа Мукоко перешел из дортмундской «Боруссии» в «Копенгаген». Об этом сообщают социальные сети датского клуба.
20-летний футболист подписал соглашение сроком лет.
«Копенгаген — это большой клуб с большими амбициями, которые соответствуют моим собственным».
«У нас были хорошие переговоры, и я очень рад быть здесь. Я чувствую, что ко мне относятся с доверием, и теперь я просто с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе и выложить все силы на поле».
«Я сам играл против «Копенгагена» в Лиге чемпионов в 2023 году, и это был сильный опыт, который произвел на меня большое впечатление. Опыт в Паркене был фантастическим, и я почувствовал, что это клуб, за которым стоит датская столица».
«Я рад стать частью этого и показать, на что я способен в этой красивой белой футболке», — сказал Мукоко.
Сезон 2024/25 Юссуфа Мукоко на правах аренды провел в составе «Ниццы». За 22 матча он забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» Дортмунд купила вратаря клуба, который вылетел из Бундеслиги.
The waiting time is over.— F.C. København (@FCKobenhavn) June 28, 2025
Youssoufa Moukoko is here.#fcklive #sldk pic.twitter.com/91Pw6gmpX2
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