ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д купила вратаря клуба, который вылетел из Бундеслиги
Патрик Древес попытается побороться за место в основе с Грегором Кобелем
Дортмундская «Боруссия» официально оформила трансфер 32-летнего вратаря «Бохума» Патрика Древеса.
Новоиспеченный голкипер заключил контракт с «Боруссией» до лета 2027 года.
«После того как я узнал о заинтересованности со стороны «Боруссии» Дортмунд и провел разговоры с руководством клуба, мне стало понятно, что я хочу сделать этот шаг и перейти в Дортмунд. Я стремлюсь своей ежедневной работой на тренировках внести вклад в общий успех команды и с нетерпением жду того, чтобы стать частью одного из величайших клубов Европы», – ответил Древес.
Патрик выступал за «Бохум» всего один год – в течение сезона 2024/25. На счету Древеса 31 матч, из которых четыре поединка были отыграны на ноль.
Несмотря на старания Патрика сохранить ворота сухими, «Бохум» финишировал на последнем месте и вылетел во Вторую Бундеслигу.
🆕 Der BVB erweitert sein Torhüter-Team und verpflichtet Patrick Drewes vom VfL Bochum, der einen bis zum 30. Juni 2027 datierten Vertrag unterschrieben hat. ✍️— Borussia Dortmund (@BVB) June 26, 2025
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