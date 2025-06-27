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Германия
27 июня 2025, 12:31 | Обновлено 27 июня 2025, 12:35
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д купила вратаря клуба, который вылетел из Бундеслиги

Патрик Древес попытается побороться за место в основе с Грегором Кобелем

27 июня 2025, 12:31 | Обновлено 27 июня 2025, 12:35
215
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д купила вратаря клуба, который вылетел из Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Древес

Дортмундская «Боруссия» официально оформила трансфер 32-летнего вратаря «Бохума» Патрика Древеса.

Новоиспеченный голкипер заключил контракт с «Боруссией» до лета 2027 года.

«После того как я узнал о заинтересованности со стороны «Боруссии» Дортмунд и провел разговоры с руководством клуба, мне стало понятно, что я хочу сделать этот шаг и перейти в Дортмунд. Я стремлюсь своей ежедневной работой на тренировках внести вклад в общий успех команды и с нетерпением жду того, чтобы стать частью одного из величайших клубов Европы», – ответил Древес.

Патрик выступал за «Бохум» всего один год – в течение сезона 2024/25. На счету Древеса 31 матч, из которых четыре поединка были отыграны на ноль.

Несмотря на старания Патрика сохранить ворота сухими, «Бохум» финишировал на последнем месте и вылетел во Вторую Бундеслигу.

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Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы трансферы Бундеслиги Бохум
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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