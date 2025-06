Романо подтвердил. Жиру покинет MLS и вернется в чемпионат Франции

Форвард американского клуба «Лос-Анджелес» Оливье Жиру покинет MLS и вернется в чемпионат Франции в ближайшее время.

38-летний футболист договорился о сотрудничестве с «Лиллем», принял предложение клуба из Лиги 1 и должен пройти медосмотр накануне официального объявления.

Жиру подпишет контракт на один год. Стоит отметить, что опытный форвард ранее играл в чемпионате Франции за «Гренобль», «Тур», «Истр» и «Монпелье». Покинул французский чемпионат в 2012 году.

Оливье провел 18 матчей в составе «Лос-Анджелес», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.

«Лилль» занял третье место в Лиге 1 и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

