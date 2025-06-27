Романо подтвердил. Жиру покинет MLS и вернется в чемпионат Франции
Опытный форвард договорился о сотрудничестве с «Лиллем»
Форвард американского клуба «Лос-Анджелес» Оливье Жиру покинет MLS и вернется в чемпионат Франции в ближайшее время.
38-летний футболист договорился о сотрудничестве с «Лиллем», принял предложение клуба из Лиги 1 и должен пройти медосмотр накануне официального объявления.
Жиру подпишет контракт на один год. Стоит отметить, что опытный форвард ранее играл в чемпионате Франции за «Гренобль», «Тур», «Истр» и «Монпелье». Покинул французский чемпионат в 2012 году.
Оливье провел 18 матчей в составе «Лос-Анджелес», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.
«Лилль» занял третье место в Лиге 1 и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
🚨⚪️🔴 Olivier Giroud to Lille, here we go! French striker will be back in Europe as he’s set to leave LAFC.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025
Giroud accepted one year contract proposal as Lille have now prepared all documents.
Medical booked and Olivier’s back. 🔙🇫🇷 pic.twitter.com/CZOLjdy8CT
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