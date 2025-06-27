ОФИЦИАЛЬНО. 16 лет в клубе. Эвертон подписал новый контракт с капитаном
36-летний Шеймус Коулмэн останется в команде еще на год
Анлийский клуб «Эвертон», за который играет украинец Виталий Миколенко, официально достиг нового соглашения с 36-летним капитаном команды Шеймусом Коулменом.
На официальном сайте «ирисок» указано, что возрастной футболист продлил сотрудничество с клубом еще на один сезон – до лета 2026 года.
Шеймус на протяжении последних 16 лет выступает в составе «ирисок». За все время пребывания в коллективе Коулмен отыграл 428 матчей во всех турнирах. На счету флангового защитника 28 голов и 29 ассистов.
Почти весь сезон 2024/25 Шеймус находился вне состава команды из-за травмы, сыграв всего шесть матчей в течение игрового года.
A new era… with our leader. 💙 pic.twitter.com/YYhAA065LS— Everton (@Everton) June 27, 2025
Our captain signs up for a 17th season with the Toffees! ✍️— Everton (@Everton) June 27, 2025
From unknown Irish youngster to bona fide Everton icon. 📈— Everton (@Everton) June 27, 2025
The story of Seamus Coleman. Now playing on YouTube. ▶️
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