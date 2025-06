ОФИЦИАЛЬНО. 16 лет в клубе. Эвертон подписал новый контракт с капитаном

Анлийский клуб «Эвертон», за который играет украинец Виталий Миколенко, официально достиг нового соглашения с 36-летним капитаном команды Шеймусом Коулменом.

На официальном сайте «ирисок» указано, что возрастной футболист продлил сотрудничество с клубом еще на один сезон – до лета 2026 года.

Шеймус на протяжении последних 16 лет выступает в составе «ирисок». За все время пребывания в коллективе Коулмен отыграл 428 матчей во всех турнирах. На счету флангового защитника 28 голов и 29 ассистов.

Почти весь сезон 2024/25 Шеймус находился вне состава команды из-за травмы, сыграв всего шесть матчей в течение игрового года.

