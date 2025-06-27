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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 16 лет в клубе. Эвертон подписал новый контракт с капитаном
Англия
27 июня 2025, 18:31 | Обновлено 27 июня 2025, 18:35
311
1

ОФИЦИАЛЬНО. 16 лет в клубе. Эвертон подписал новый контракт с капитаном

36-летний Шеймус Коулмэн останется в команде еще на год

27 июня 2025, 18:31 | Обновлено 27 июня 2025, 18:35
311
1
ОФИЦИАЛЬНО. 16 лет в клубе. Эвертон подписал новый контракт с капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Шеймус Коулмен

Анлийский клуб «Эвертон», за который играет украинец Виталий Миколенко, официально достиг нового соглашения с 36-летним капитаном команды Шеймусом Коулменом.

На официальном сайте «ирисок» указано, что возрастной футболист продлил сотрудничество с клубом еще на один сезон – до лета 2026 года.

Шеймус на протяжении последних 16 лет выступает в составе «ирисок». За все время пребывания в коллективе Коулмен отыграл 428 матчей во всех турнирах. На счету флангового защитника 28 голов и 29 ассистов.

Почти весь сезон 2024/25 Шеймус находился вне состава команды из-за травмы, сыграв всего шесть матчей в течение игрового года.

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Шеймус Коулмен Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Эвертон
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Зараз така відданість одному клубу нечасто зустрічається.
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