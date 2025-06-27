Мудрик мог сократить срок своей дисквалификации. Но теперь уже поздно

Футболист английского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик мог сократить срок своей возможной дисквалификации, но теперь уже не сможет этого сделать.

Ранее Английская ассоциация футбола обвинила 24-летнего футболиста в употреблении запрещенных веществ – в его организме был обнаружен мельдоний. Мудрику угрожает дисквалификация и отстранение от футбола до четырех лет.

Украинский юрист Евгений Пронин сообщил, что вингер мог рассчитывать на сокращение этого срока, как минимум в два раза, но для этого нужно было не открывать пробу B.

По информации английской прессы обе пробы показали одинаковый результат и наличие допинга в крови Михаила. Пронин считает, что футболист пошел на такой шаг (вскрытие пробы B), потому что был уверен в своей невиновности.

В последний раз вингер одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0). В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативных передачи.