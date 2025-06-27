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Нидерланды
27 июня 2025, 13:01 | Обновлено 27 июня 2025, 13:02
156
1

Пожелание Флика. Перишич решил, перейдет ли в Барселону этим летом

Иван не планирует покидать расположение ПСВ

27 июня 2025, 13:01 | Обновлено 27 июня 2025, 13:02
156
1
Пожелание Флика. Перишич решил, перейдет ли в Барселону этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

36-летний футболист ПСВ Иван Перишич принял решение относительно своего будущего на фоне слухов о трансфере в «Барселону».

По словам инсайдера Фабрицио Романо, Иван не рассматривает вариант переезда в «сине-гранатовых» и планирует остаться в Нидерландах.

Перишич в ближайшее время подпишет новое соглашение с ПСВ, которое будет рассчитано до лета 2027 года.

В течение сезона 2024/25 Перишив отыграл 35 поединков за ПСВ, в которых оформил 16 голов и 11 ассистов.

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Иван Перишич ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу Барселона трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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panaleks55
розумний чоловiк.
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