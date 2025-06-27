Пожелание Флика. Перишич решил, перейдет ли в Барселону этим летом
Иван не планирует покидать расположение ПСВ
36-летний футболист ПСВ Иван Перишич принял решение относительно своего будущего на фоне слухов о трансфере в «Барселону».
По словам инсайдера Фабрицио Романо, Иван не рассматривает вариант переезда в «сине-гранатовых» и планирует остаться в Нидерландах.
Перишич в ближайшее время подпишет новое соглашение с ПСВ, которое будет рассчитано до лета 2027 года.
В течение сезона 2024/25 Перишив отыграл 35 поединков за ПСВ, в которых оформил 16 голов и 11 ассистов.
🚨🔴⚪️ More on Ivan Perisić exclusive story.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2025
New contract at PSV Eindhoven has been fully approved and he will put pen to paper on Friday.
Contract until June 2027, confirmed.
Perisić stays. ✅🇭🇷 pic.twitter.com/GiKn5mdauo
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