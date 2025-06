Пожелание Флика. Перишич решил, перейдет ли в Барселону этим летом

36-летний футболист ПСВ Иван Перишич принял решение относительно своего будущего на фоне слухов о трансфере в «Барселону».

По словам инсайдера Фабрицио Романо, Иван не рассматривает вариант переезда в «сине-гранатовых» и планирует остаться в Нидерландах.

Перишич в ближайшее время подпишет новое соглашение с ПСВ, которое будет рассчитано до лета 2027 года.

В течение сезона 2024/25 Перишив отыграл 35 поединков за ПСВ, в которых оформил 16 голов и 11 ассистов.

