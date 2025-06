«Я надеюсь...». Винисиус назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Лидер мадридского Реала Винисиус Жуниор заявил, что не собирается никуда уходить из расположения «сливочных», назвав мадридский клуб своим любимым.

«Реал» Мадрид – клуб моей жизни! Я надеюсь продолжать играть здесь еще много-много лет.

Я люблю Реал Мадрид. Я обязан этому клубу всем. Давление и критика для меня не проблема. Я очень счастлив в этом клубе, с новым тренером Хаби и этими игроками», – сказал Винисиус.

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор сыграл за «Реал» 52 матча и забил 21 мяч.

Ранее сообщалось, что Винисиус еще не согласился на новый контракт Реала

🚨🤍 Vini Jr: “Real Madrid is the club of my life! I hope to continue here for many and many years”.



“I love Real Madrid. I owe everything to this club. Pressure and criticism are not a problem. I’m so happy with this club, the new coach Xabi and these players”. pic.twitter.com/m3YrAhl2oH