Винисиус догнал Бейла, Модрич – Роберто Карлоса
Для игроков Реала матч против РБ Зальцбург стал знаковым
В матче третьего тура клубного чемпионата мира Реал победил РБ Зальцбург со счетом 3:0.
Для нескольких игроков Реала этот матч стал знаковым.
Винисиус Жуниор догнал Гарета Бейла по количеству забитых голов в официальных матчах за Реал иностранными футболистами в этом столетии:
- 451 – Криштиану Роналду
- 354 – Карим Бензема
- 121 – Гонсало Игуаин
- 106 – Гаррет Бейл
- 106 – Винисиус Жуниор
Федерико Вальверде забил уже свой 5-й гол за Реал на клубных чемпионатах мира, лишь на 1 забитый мяч уступая Гарету Бейлу и Криштиану Роналду:
- 6 – Гарет Бэйл, Криштиану Роналду
- 5 – Федерико Вальверде
- 4 – Карим Бензема
Лука Модрич сыграл свой 1111-й матч в карьере, сравнявшись по этому показателю с Роберто Карлосом (10 место в истории). Лишь 2 матча отделяют хорвата от 9-го места (Марселиньо Парайба).
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