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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 07:58 |
409
0

Винисиус догнал Бейла, Модрич – Роберто Карлоса

Для игроков Реала матч против РБ Зальцбург стал знаковым

27 июня 2025, 07:58 |
409
0
Винисиус догнал Бейла, Модрич – Роберто Карлоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Реал победил РБ Зальцбург со счетом 3:0.

Для нескольких игроков Реала этот матч стал знаковым.

Винисиус Жуниор догнал Гарета Бейла по количеству забитых голов в официальных матчах за Реал иностранными футболистами в этом столетии:

  • 451 – Криштиану Роналду
  • 354 – Карим Бензема
  • 121 – Гонсало Игуаин
  • 106 – Гаррет Бейл
  • 106 – Винисиус Жуниор

Федерико Вальверде забил уже свой 5-й гол за Реал на клубных чемпионатах мира, лишь на 1 забитый мяч уступая Гарету Бейлу и Криштиану Роналду:

  • 6 – Гарет Бэйл, Криштиану Роналду
  • 5 – Федерико Вальверде
  • 4 – Карим Бензема

Лука Модрич сыграл свой 1111-й матч в карьере, сравнявшись по этому показателю с Роберто Карлосом (10 место в истории). Лишь 2 матча отделяют хорвата от 9-го места (Марселиньо Парайба).

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид РБ Зальцбург клубный чемпионат мира по футболу Лука Модрич Гарет Бэйл Роберто Карлос
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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