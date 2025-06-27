Винисиус догнал Бейла, Модрич – Роберто Карлоса

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Реал победил РБ Зальцбург со счетом 3:0.

Для нескольких игроков Реала этот матч стал знаковым.

Винисиус Жуниор догнал Гарета Бейла по количеству забитых голов в официальных матчах за Реал иностранными футболистами в этом столетии:

451 – Криштиану Роналду

354 – Карим Бензема

121 – Гонсало Игуаин

106 – Гаррет Бейл

106 – Винисиус Жуниор

Федерико Вальверде забил уже свой 5-й гол за Реал на клубных чемпионатах мира, лишь на 1 забитый мяч уступая Гарету Бейлу и Криштиану Роналду:

6 – Гарет Бэйл, Криштиану Роналду

5 – Федерико Вальверде

4 – Карим Бензема

Лука Модрич сыграл свой 1111-й матч в карьере, сравнявшись по этому показателю с Роберто Карлосом (10 место в истории). Лишь 2 матча отделяют хорвата от 9-го места (Марселиньо Парайба).