ВИДЕО. Винисиус и Вальверде: Реал выиграл первый тайм у РБ Зальцбург

27 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальцбург и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тайма счет 2:0 в пользу сливочных. Вначале на 40-й минуте отличился Винисиус Жуниор (ассист у Джуда Беллингема), а на 45+3-й Винисиус пяткой выдал пас на Федерико Вальверде, который поразил ворота соперников.

ГОЛ! 0:1 Винисиус Жуниор, 40 мин.

40' ⚽ GOAL — VINÍCIUS JR!



A touch of class from the Brazilian as he puts Real Madrid in front.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SALRMA pic.twitter.com/lamciYVf2b