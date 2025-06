Ювентус – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G между командами Ювентус (Италия) и Манчестер Сити (Англия).

Коллективы играют на стадионе Орландо Цитрус Боул. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня

Группа G. 3-й тур

Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3 (матч продолжается)

Голы: Копмейнерс, 11 – Доку, 9, Калулу, 26 (автогол), Холанд, 52

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Доку, 9 мин.

ГОЛ! 1:1 Копмейнерс, 11 мин.

ГОЛ! 1:2 Калулу, 26 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:3 Холанд, 52 мин.