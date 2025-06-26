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  4. ВИДЕО. Финалисты двух последних Уимблдонов провели совместную тренировку
Уимблдон
26 июня 2025, 21:40 |
149
0

ВИДЕО. Финалисты двух последних Уимблдонов провели совместную тренировку

Алькарас и Джокович потренировались на Центральном корте Уимблдона

26 июня 2025, 21:40 |
149
0
ВИДЕО. Финалисты двух последних Уимблдонов провели совместную тренировку
Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас и семикратный победитель лондонского мейджора Новак Джокович провели совместную тренировку на Центральном корте.

Интересно, что именно Ноле и Карлитос являются теннисистами, которые играли в двух последних финалах Уимблдона.

Оба игрока, несомненно, вспоминали те два финала, в которых испанец одолел серба и завоевал свои два титула на травяном мейджоре.

Теннисист из Мурсии впервые провел тренировку на кортах Уимблдона в эту среду, 25 июня, после двухдневного отдыха по завершении турнира ATP 500 в столице Великобритании, который он выиграл. В то же время уроженец Белграда, который не выступал ни на одном травяном турнире перед Уимблдоном, начал тренировки еще в понедельник.

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Уимблдон-2025 Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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