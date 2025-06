ВИДЕО. Финалисты двух последних Уимблдонов провели совместную тренировку

Действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас и семикратный победитель лондонского мейджора Новак Джокович провели совместную тренировку на Центральном корте.

Интересно, что именно Ноле и Карлитос являются теннисистами, которые играли в двух последних финалах Уимблдона.

Оба игрока, несомненно, вспоминали те два финала, в которых испанец одолел серба и завоевал свои два титула на травяном мейджоре.

Теннисист из Мурсии впервые провел тренировку на кортах Уимблдона в эту среду, 25 июня, после двухдневного отдыха по завершении турнира ATP 500 в столице Великобритании, который он выиграл. В то же время уроженец Белграда, который не выступал ни на одном травяном турнире перед Уимблдоном, начал тренировки еще в понедельник.

Two great champions arrive for a special practice on Centre Court 🤩 #Wimbledon | @DjokerNole | @carlosalcaraz pic.twitter.com/iRCEdjhw1E

Listen to the acoustics on Centre Court as Novak Djokovic and Carlos Alcaraz practice 😮‍💨#Wimbledon pic.twitter.com/ullawFpUTF