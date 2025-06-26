ВИДЕО. Финалисты двух последних Уимблдонов провели совместную тренировку
Алькарас и Джокович потренировались на Центральном корте Уимблдона
Действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас и семикратный победитель лондонского мейджора Новак Джокович провели совместную тренировку на Центральном корте.
Интересно, что именно Ноле и Карлитос являются теннисистами, которые играли в двух последних финалах Уимблдона.
Оба игрока, несомненно, вспоминали те два финала, в которых испанец одолел серба и завоевал свои два титула на травяном мейджоре.
Теннисист из Мурсии впервые провел тренировку на кортах Уимблдона в эту среду, 25 июня, после двухдневного отдыха по завершении турнира ATP 500 в столице Великобритании, который он выиграл. В то же время уроженец Белграда, который не выступал ни на одном травяном турнире перед Уимблдоном, начал тренировки еще в понедельник.
Two great champions arrive for a special practice on Centre Court 🤩#Wimbledon | @DjokerNole | @carlosalcaraz pic.twitter.com/iRCEdjhw1E— Wimbledon (@Wimbledon) June 26, 2025
Listen to the acoustics on Centre Court as Novak Djokovic and Carlos Alcaraz practice 😮💨#Wimbledon pic.twitter.com/ullawFpUTF— Wimbledon (@Wimbledon) June 26, 2025
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