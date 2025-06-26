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Испания
26 июня 2025, 12:37 | Обновлено 26 июня 2025, 13:09
858
0

Атлетико перехватил трансферную цель Ман Сити. Договор уже подписан

Мадридский клуб в ближайшее время оформит переход Алехандро Баэна

26 июня 2025, 12:37 | Обновлено 26 июня 2025, 13:09
858
0
Атлетико перехватил трансферную цель Ман Сити. Договор уже подписан
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Баэна

Мадридский «Атлетико» активно работает над переходом 23-летнего футболиста «Вильярреала» Алехандро Баэна.

По информации инсайдера Николо Скиры, «матрасники» достигли соглашение с игроком о подписании контракта до 2030 года. Осталось заключить детали с «Вильярреалом».

Интересно, что на Баэна охотился «Манчестер Сити», который видел в нем замену Кевину Де Брюйне.

Алехандро – воспитанник «Вильярреала», проведший в составе клуба 148 поединков. В целом Баэно оформил за «желтую субмарину» 26 голов и 40 результативных передач.

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Алехандро Баэна Атлетико Мадрид Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Николо Скира
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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