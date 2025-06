Лучшим игроком матча Интер – Ривер Плейт стал 19-летний итальянский талант

26 июня состоялся матч третьего тура группы Е Клубного чемпионата мира, в котором встретились итальянский «Интер» и аргентинский «Ривер Плейт».

Миланский клуб одолел соперника со счетом 2:0, занял первое место в квартете и пробился в 1/8 финала. Игроки «Ривер Плейта» получили две красные карточки и доигрывали поединок вдевятером.

Лучшим футболистом этого противостояния стал талантливый 19-летний итальянец Пио Эспозито, который открыл счет на 72-й минуте. На турнире в США футболист оформил два результативных действия за два матча (ранее отдал ассист в поединке с «Уравой»).

На стадии плей-офф «Интер» сыграет против бразильского «Флуминенсе». Встреча пройдет 30 июня в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Пио Эспозито – лучший игрок в противостоянии Интера и Ривер Плейт

Francesco Pio Esposito helps @Inter secure the win with one of the best finishes of the tournament to date! What will he do next?#SuperiorPlayerofTheMatch#SuperiorisWorthPlayingFor#FIFACWC pic.twitter.com/FwSW0QjvSi