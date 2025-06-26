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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 08:54 | Обновлено 26 июня 2025, 09:09
325
0

Лучшим игроком матча Интер – Ривер Плейт стал 19-летний итальянский талант

Пио Эспозито помог миланскому клубу занять первое место в группе

26 июня 2025, 08:54 | Обновлено 26 июня 2025, 09:09
325
0
Лучшим игроком матча Интер – Ривер Плейт стал 19-летний итальянский талант
Getty Images/Global Images Ukraine. Пио Эспозито

26 июня состоялся матч третьего тура группы Е Клубного чемпионата мира, в котором встретились итальянский «Интер» и аргентинский «Ривер Плейт».

Миланский клуб одолел соперника со счетом 2:0, занял первое место в квартете и пробился в 1/8 финала. Игроки «Ривер Плейта» получили две красные карточки и доигрывали поединок вдевятером.

Лучшим футболистом этого противостояния стал талантливый 19-летний итальянец Пио Эспозито, который открыл счет на 72-й минуте. На турнире в США футболист оформил два результативных действия за два матча (ранее отдал ассист в поединке с «Уравой»).

На стадии плей-офф «Интер» сыграет против бразильского «Флуминенсе». Встреча пройдет 30 июня в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Пио Эспозито лучший игрок в противостоянии Интера и Ривер Плейт

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Николай Титюк Источник: DAZN
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