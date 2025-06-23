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Испания
23 июня 2025, 05:41 | Обновлено 23 июня 2025, 05:54
231
0

Источник: ключевой игрок атаки Реала продлит контракт до 2030 года

Бразилец Винисиус Жуниор получит новое долгосрочное соглашение

23 июня 2025, 05:41 | Обновлено 23 июня 2025, 05:54
231
0
Источник: ключевой игрок атаки Реала продлит контракт до 2030 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» согласовал новое долгосрочное соглашение с вингером Винисиусом Жуниором, сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт 24-летнего бразильца будет продлен до лета 2030 года. Ожидается, что зарплата Винисиуса составит около 20 миллионов евро в год с постепенным увеличением в последующие сезоны.

Бразильский футболист выступает за мадридский клуб с 2018 года, когда перешел из «Фламенго» за 45 миллионов евро.

Действующее соглашение бразильца было рассчитано до 2027 года, однако «Реал» решил досрочно переподписать контракт с одним из лидеров атаки на длительный срок.

В сезоне 2024/25 Винисиус провел 53 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 18 результативных передач.

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чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Николо Скира
Николай Степанов Источник: Николо Скира
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