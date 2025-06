Источник: ключевой игрок атаки Реала продлит контракт до 2030 года

Мадридский «Реал» согласовал новое долгосрочное соглашение с вингером Винисиусом Жуниором, сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт 24-летнего бразильца будет продлен до лета 2030 года. Ожидается, что зарплата Винисиуса составит около 20 миллионов евро в год с постепенным увеличением в последующие сезоны.

Бразильский футболист выступает за мадридский клуб с 2018 года, когда перешел из «Фламенго» за 45 миллионов евро.

Действующее соглашение бразильца было рассчитано до 2027 года, однако «Реал» решил досрочно переподписать контракт с одним из лидеров атаки на длительный срок.

В сезоне 2024/25 Винисиус провел 53 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 18 результативных передач.

🔜 Done Deal and confirmed! #Vinicius will extend his contract with #RealMadrid until 2030. #transfers https://t.co/56FdFuI7Rj