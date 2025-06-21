Хаби Алонсо принял важное решение относительно Мбаппе и Винисиуса
Тренер хочет, чтобы звезды активно участвовали в прессинге
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо решил, что нужно менять в игре лидеров клуба – Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.
По информации издания Sport.es, испанский тренер требует от лидеров, чтобы они были больше вовлечены в игру без мяча и постоянно прессинговали соперника, чего при каденции Карло Анчелотти не было.
Хаби уже начал активную работу над исправлением этой ошибки – он хочет, чтобы все игроки участвовали в прессинге и активно отрабатывает это на тренировках.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер верит в талант Итаумы
Мендеш обратился с предложением к Флорентино Пересу