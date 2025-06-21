Хаби Алонсо принял важное решение относительно Мбаппе и Винисиуса

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо решил, что нужно менять в игре лидеров клуба – Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

По информации издания Sport.es, испанский тренер требует от лидеров, чтобы они были больше вовлечены в игру без мяча и постоянно прессинговали соперника, чего при каденции Карло Анчелотти не было.

Хаби уже начал активную работу над исправлением этой ошибки – он хочет, чтобы все игроки участвовали в прессинге и активно отрабатывает это на тренировках.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».