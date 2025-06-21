Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо принял важное решение относительно Мбаппе и Винисиуса
Испания
21 июня 2025, 19:47 |
1383
0

Хаби Алонсо принял важное решение относительно Мбаппе и Винисиуса

Тренер хочет, чтобы звезды активно участвовали в прессинге

21 июня 2025, 19:47 |
1383
0
Хаби Алонсо принял важное решение относительно Мбаппе и Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо решил, что нужно менять в игре лидеров клуба – Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

По информации издания Sport.es, испанский тренер требует от лидеров, чтобы они были больше вовлечены в игру без мяча и постоянно прессинговали соперника, чего при каденции Карло Анчелотти не было.

Хаби уже начал активную работу над исправлением этой ошибки – он хочет, чтобы все игроки участвовали в прессинге и активно отрабатывает это на тренировках.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».

По теме:
ВИДЕО. Ламин Ямаль посетил одно из самых опасных мест в Бразилии
«Это самый большой комплимент». В Англии Забарного поставили выше Хейсена
ФОТО. Апдейт с Instagram-страницы Винисиуса, который шокировал фанов Реала
Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Бокс | 21 июня 2025, 05:19 1
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него

Украинский боксер верит в талант Итаумы

Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Футбол | 21 июня 2025, 08:26 2
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение

Мендеш обратился с предложением к Флорентино Пересу

Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
Футбол | 21.06.2025, 07:47
Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
Удаление, пенальти и один гол. Нидерланды вышли в полуфинал Евро U-21
Футбол | 21.06.2025, 20:55
Удаление, пенальти и один гол. Нидерланды вышли в полуфинал Евро U-21
Удаление, пенальти и один гол. Нидерланды вышли в полуфинал Евро U-21
Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 21.06.2025, 14:25
Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
19.06.2025, 19:35 2
Футбол
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
20.06.2025, 21:07
Бокс
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
20.06.2025, 05:05 1
Бокс
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
19.06.2025, 23:00 2
Теннис
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 30
Футбол
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
20.06.2025, 03:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем