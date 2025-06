Впервые за 24 года известный испанский клуб сыграет в Ла Лиге

21 июня в ответном матче финала плей-офф за право играть в Ла Лиге следующего сезона «Реал» Овьедо победил «Мирандес» со счетом 3:1 (3:2 по сумме двух встреч).

«Реал» Овьедо возвращается в Ла Лигу спустя 24 года, что стало их самым длинным отсутствием в высшем дивизионе.

Также Овьедо стала шестой командой, которая выиграла финал плей-офф после поражения в первом матче.

Свой 5-й гол в сезоне за победителей забил 40-летний Санти Касорла.

Таким образом, определились все участники Ла Лиги 2, которые завоевали право играть в сильнейшем испанском дивизионе следующего сезона. Этими командами стали «Леванте», «Эльче» и «Реал» Овьедо.

