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  4. Куртуа сделал заявление о будущем в Реале, которое не понравится Лунину
Испания
22 июня 2025, 09:21 |
337
0

Куртуа сделал заявление о будущем в Реале, которое не понравится Лунину

Бельгиец планирует продлить контракт с «Реалом»

22 июня 2025, 09:21 |
337
0
Куртуа сделал заявление о будущем в Реале, которое не понравится Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа сделал заявление о своем будущем в расположении королевского клуба. Бельгиец заявил, что планирует продлить контракт со «сливочными».

«Да, мы общаемся, и я хочу остаться», – лаконично сказал Куртуа.

Текущее соглашение бельгийца с королевской командой истекает в июне следующего года, но «сливочные» полностью доверяют футболисту и довольны уровнем его выступлений.

33-летний бельгиец провел 48 матчей в прошлом сезоне, в которых пропустил 56 мячей. В 15 поединках Куртуа сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Тибо Куртуа продление контракта Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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