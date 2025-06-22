Куртуа сделал заявление о будущем в Реале, которое не понравится Лунину
Бельгиец планирует продлить контракт с «Реалом»
Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа сделал заявление о своем будущем в расположении королевского клуба. Бельгиец заявил, что планирует продлить контракт со «сливочными».
«Да, мы общаемся, и я хочу остаться», – лаконично сказал Куртуа.
Текущее соглашение бельгийца с королевской командой истекает в июне следующего года, но «сливочные» полностью доверяют футболисту и довольны уровнем его выступлений.
33-летний бельгиец провел 48 матчей в прошлом сезоне, в которых пропустил 56 мячей. В 15 поединках Куртуа сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
🚨🤍 Thibaut Courtois confirms imminent new deal at Real Madrid: “Yes, we are in contact and I want to stay!”. pic.twitter.com/vuL6VIL9sO— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2025
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