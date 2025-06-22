Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо определил, в каком матче сыграет голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

По информации испанских СМИ, Алонсо готов дать игровое время украинскому вратарю в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против «РБ Зальцбург».

Таким образом Алонсо решил показать Лунину свое доверие, тренеру нравится самоотдача украинского стража ворот на тренировках.

«Реал» сыграет против австрийцев 27 июня 2025 года – начало в 04:00.

В первом туре «бланкос» сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), а 22-го июня в матче второго тура «Реалу» будет противостоять австрийская «Пачука».