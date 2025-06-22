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  4. Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 00:13 |
521
1

Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге

Испанский тренер готов дать Андрею игровое время на КЧМ-2025

22 июня 2025, 00:13 |
521
1
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо определил, в каком матче сыграет голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

По информации испанских СМИ, Алонсо готов дать игровое время украинскому вратарю в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против «РБ Зальцбург».

Таким образом Алонсо решил показать Лунину свое доверие, тренеру нравится самоотдача украинского стража ворот на тренировках.

«Реал» сыграет против австрийцев 27 июня 2025 года – начало в 04:00.

В первом туре «бланкос» сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), а 22-го июня в матче второго тура «Реалу» будет противостоять австрийская «Пачука».

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин Хаби Алонсо РБ Зальцбург
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Александр Бондарь
Какое нахрен время.Уходить нужно
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