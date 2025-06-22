Определен последний участник Ла Лиги 2025/26. Это бывшая команда Лунина

Клуб Овьедо завоевал путевку в Ла Лигу 2025/26, победив Мирандес в финальной стадии плей-офф Сегунды.

Судьба двухматчевого противостояния решилась 21 июня в дополнительное время на стадионе Нуэво Карлос Тартьере, где хозяева отыграли фору.

Первый матч 15 июня завершился минимальной победой Мирандеса (1:0), Альберто Рейна поразил ворота гостей на 3-й минуте.

В ответной встрече Овьедо пропустил еще один мяч на 16-й минуте, но быстро отыгрался. Знаменитый ветеран Санти Касорла реализовал пенальти на 39-й минуте. Затем Ильяс Чаира сравнял счет в противостоянии (52 мин).

Дальше игра перешла в дополнительное время, где текущий счет на табло устраивал Овьедо – по регламенту, пенальти не предусмотрены, а победителем стала бы команда, занявшая более высокое место в чемпионате (то есть, Овьедо). Более того, на 103-й минуте Франсиско Портильо забил решающий гол, который принес путевку в Ла Лигу (3:1 д.в.).

Овьедо выиграл финальное противостояние и спустя 24 года возвращается в элиту испанского футбола.

В сезоне 2024/25 прямые путевки в Ла Лигу получили Леванте и Эльче, а третью путевку разыгрывали в плей-офф – в котором приняли участие Овьедо, Мирандес, Расинг Сантандер и Альмерия.

Интересно, что украинский вратарь Андрей Лунин весной 2020 года играл за Овьедо (20 матчей) на правах аренды из мадридского Реала.

Сегунда. Плей-офф за повышение в классе

Финал, ответный матч. 21 июня 2025

Овьедо – Мирандес – 3:1 (д.в.)

Голы: Касорла, 39 (пен), Чаира, 52, Портильо, 103 – Паничелли, 16

Первый матч – 0:1

Видео голов и обзор матча

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