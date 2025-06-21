Бартулович в МХ-1925: миллионы инвестиций под того, в кого не поверила Заря

После прощания с Патриком ван Леувеном руководство «Металлиста 1925» больше месяца пребывало в поисках нового главного тренера для команды, которая сумела по итогам сезона-2024/25 решить ключевую задачу – вернуться в украинскую Премьер-лигу. В итоге выбор боссов «желто-синих» довольно неожиданно пал на 38-летнего хорвата Младена Бартуловича, с которым накануне было официально оформлено сотрудничество.

Бартулович, несмотря на то что является иностранцем, прекрасно известен в украинском футболе. Почти всю свою карьеру игрока Младен провел в нашей стране, изрядно поколесив по различным командам, а после того, как в январе 2022-го хорват повесил бутсы на гвоздь, он сразу же перебрался на наставническую ниву, причем с тех пор работал также исключительно в Украине.

Так почему же назначение Бартуловича в «Металлист 1925» выглядит неожиданным, если не сказать странным? Прежде всего, давайте исходить из амбиций руководства этого клуба, которое не скрывает, что ставит задачу перед своими футболистами в обозримом будущем стать реальным конкурентом не только в борьбе за «бронзу», но и навязать соперничество за медали из более благородных металлов «Динамо» и «Шахтеру». Под такого рода амбиции в отечественной прессе даже появлялись откровенно шокирующие слухи о том, что руководители харьковского клуба якобы вели переговоры с итальянцем Стефано Пиоли, хотя во что-то большее эта информация так и не переросла.

Но после того, как твой клуб связывают с Пиоли, а вдруг приходит Бартулович, не ощутить диссонанс невозможно, согласитесь…

Getty Images/Global Images Ukraine. Слухи о приходе в «Металлист 1925» Стефано Пиоли оказались беспочвенными

Второе, что удивило – «Металлист 1925» решил довериться специалисту, который в тренерской профессии еще, по сути, находится в самом начале своего пути. Откровенно говоря, Бартуловичу при всем желании не было чем похвастаться перед боссами харьковского клуба. Хорват в качестве тренера не имеет за плечами никаких трофеев, да и вообще значительную часть непродолжительной пока тренерской карьеры являлся исключительно ассистентом главного тренера, а не полноправным «хозяином раздевалки». В «Ингульце» Младен помогал сперва Сергею Лавриненко, а затем – Сергею Ковальцу. В «Заре» хорвата брали в свой штаб Ненад Лалатович и Валерий Кривенцов, а после – Бартулович продолжительное время возглавлял луганскую команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

И это еще одна ключевая деталь, которая делает назначение Бартуловича в «Металлист 1925» неожиданным и странным. По сути, клуб с богатым владельцем и очень амбициозным топ-менеджментом решил сделать ставку на тренера, в которого так и не решилась поверить «Заря». Боссы луганского клуба целый сезон «мариновали» хорватского специалиста с приставкой «исполняющий обязанности», но так и не предложили Младену полноценное сотрудничество в статусе главного тренера, без каких-то там «добавок», выглядящих как банальная проверка стажера.

Бартулович с достаточно скромными, даже по меркам нынешней УПЛ, возможностями помог «Заре» финишировать на седьмом месте в турнирной таблице. Объективно говоря, луганчане вряд ли могли оказаться выше, учитывая их принципы кадровой комплектации и ведения трансферной политики, так как все, кто финишировал в топ-6 точно выглядят куда более мощно. Поэтому особых претензий у боссов «Зари» и лично президента клуба Евгения Геллера к Младену возникать не должно было. Но и привязанности, как мы видим, не появилось также. В итоге «Заря» вернулась к сотрудничеству с Виктором Скрипником, а Бартулович спустя несколько дней оказался во главе «Металлиста 1925».

ФК Заря. Младен Бартулович

Что еще откровенно удивило, так это срок контракта, который харьковский клуб согласился дать Младену. Речь идет о сотрудничестве на три года. По нынешним меркам, когда ротации на тренерских мостиках команд УПЛ почти также часты, как летом грозы, это удивляет, особенно на фоне сроков контракта Арды Турана с «Шахтером» – два года. Понятно, что на годичный контракт вряд ли согласится любой уважающий себя специалист (хотя для УПЛ это также не в диковинку), однако тот факт, что «Металлист 1925» и Бартулович согласовали именно трехлетнюю сделку, говорит о многом. В частности, о том, что именно харьковский клуб был инициатором этого сотрудничества и настаивал на нем, благодаря чему коуч мог ставить свои условия в переговорах и добиваться их достижения. В принципе, сам Младен уже и публично успел поведать, что первым на контакт с ним вышли именно представители «Металлиста 1925».

Не менее интересно и то, что Бартулович приходит в «Металлист 1925» под многомиллионные инвестиции владельца в обновление состава команды. Они начались еще в зимнее трансферное окно, когда харьковский клуб потратил 3 миллиона евро, активировав клаусулу Ильи Крупского в «Ворскле» (хотя сейчас портал Transfermarkt пишет, что сделка обошлась «желто-синим» в 1,5 миллиона евро). Тогда же, зимой, «Металлист 1925» осуществил еще несколько трансферов, наиболее ярким из которых оказался приход в клуб албанского вингера Эрмира Рашицы, достойно проявившего себя в весенней части сезона в рамках Первой лиги.

Вернувшись в УПЛ, «Металлист 1925» не скрывает, что будет еще больше усиливать состав. В частности, клуб уже согласовал трансфер новоиспеченного игрока сборной Украины Александра Мартынюка, за которого «Александрия» получит 1,5 миллиона евро. А еще в самое ближайшее время, что уже успел подтвердить и Бартулович, «желто-синие» официально закроют ряд других сделок. В частности, ожидается переход в стан харьковчан двух центрбеков – Евгения Павлюка из «Ворсклы» и Артема Шабанова из «Александрии».

Инвестировать миллионы евро в состав, управлять которым будет наставник без существенных достижений – это однозначно риск со стороны руководства «Металлиста 1925». Но почему в харьковском клубе решили на него пойти? Скорее всего, боссы «желто-синих» осознали, что в нынешних реалиях, благодаря своим финансовым возможностям, их детище и так является огромным «раздражителем» в отечественном футбольном информационном пространстве. А это, учитывая тот факт, что реальные результаты команды пока и близко не соответствуют уровню конечных амбиций владельцев, оказывает лишь дополнительное давление на персонал, начиная от главного тренера и заканчивая игроками.

facebook.com/metalist1925kh. Президент «Металлиста 1925» Владимир Носов инвестирует миллионы евро в усиление состава первой команды

Два предыдущих наставника «Металлиста 1925» – Виктор Скрипник и Патрик ван Леувен – так и не сумели справиться с этим давлением. Потому что от них с ходу ожидали высоких результатов, на которые оба оказались неспособны. Назначая Бартуловича, боссы «желто-синих» как бы публично посылают свой месседж – не нужно ждать от команды немедленного присоединения к «золотой гонке» или даже к борьбе за место в еврокубках. С Младеном «Металлист 1925» должен расти и развиваться, но это будет происходить постепенно – по мере того, как будет повышать свой уровень мастерства, расширять тактический кругозор и набираться опыта сам главный тренер.

Иными словами, если в первом же своем сезоне Бартулович выступит с «Металлистом 1925» на том же уровне, что и в сезоне-2024/25 с «Зарей», в клубе вряд ли сочтут это провалом. Ставка на поступательное развитие – это, очевидно, самое правильное решение в подобной ситуации, ибо жертвой гонок за чем-то большим в формате «здесь и сейчас» в УПЛ становилось уже немало клубов, в том числе и сам «Металлист 1925», не выдержавший давления в сезоне-2023/24.

Что наталкивает именно на такие рассуждения и выводы? Прежде всего, тот факт, что после вылета из УПЛ год назад руководство «Металлиста 1925» не потеряло интерес к своему детищу, как произошло, к примеру, с «Минаем», и нашло способы продолжать его финансирование и развитие проекта. Худо-бедно за сезон харьковчанам удалось вернуться в элиту, и здесь поначалу команде Бартуловича предстоит решать весьма приземленные задачи – по сохранению места в элите. Максимум, который объективно стоит прямо сейчас ставить перед «желто-синими» – это стабилизация состава и способность закрепиться где-то в середине таблицы.

Под эти цели боссам «Металлиста 1925» вряд ли стоило бы звать условного Ротаня, желающего в ближайшие годы продолжить собственное развитие и двигаться далее, уже имея возможность играть в еврокубках, не говоря уже о диких слухах про Пиоли. Возможно, назначение специалиста уровня Бартуловича – это и есть та самая «золотая середина», при которой харьковский клуб получил коуча, имеющего стремление прогрессировать и развиваться, но ни в коей степени не считающего себя по уровню заслуг и регалий превосходящим самих «желто-синих».

Да и контракт на три года в такой ситуации выглядит как прекрасная страховка со стороны руководства: если у тренера все будет получаться, а «Металлист 1925» планомерно будет двигаться вперед, то как минимум средний срок существования коллектива, коим в футболе принято считать именно три года, Бартулович в стане «желто-синих» точно отработает. А если нет… Нужно понимать, что и компенсация за увольнение в случае с Младеном будет куда меньшей, чем у Скрипника, ван Леувена или, если продолжать верить в фантастику, Пиоли…

В любом случае, приглашение Бартуловича – это риск для руководства «Металлиста 1925», но только в аспекте соответствия ожиданий амбициям. Во всем остальном ставка на Младена не выглядит чем-то более рискованным, нежели приглашение любого другого специалиста. Да и вопросы управления рисками у ключевого инвестора «желто-синих» господина Носова давно не должны вызывать никаких страхов, иначе бы он никогда и не брался бы за рынок криптовалют, где ему посчастливилось весьма и весьма преуспеть.