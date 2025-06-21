Бартулович объяснил, почему решил возглавить Металлист 1925

Новый главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович дал первый комментарий как наставник харьковской команды. Коуч объяснил, почему решил возглавить клуб.

– Приветствуем вас в Металлисте 1925. Какие первые впечатления о клубе?

– Спасибо! Также хочу поблагодарить президента и все руководство Металлиста 1925 за доверие. Да, я уже приехал, побывал на месте. Пока, к сожалению, команда не базируется в Харькове, но руководство клуба делает все возможное, чтобы создать комфортные условия для работы. И это очень ощутимо. Металлист 1925 г. производит впечатление амбициозной и перспективной структуры. Меня уже ознакомили со всей внутренней организацией – здесь работают мотивированные специалисты. Инфраструктура отличная, несмотря на то, что мы не в родном городе. В общем, я очень доволен тем, что вижу. Сегодня уже непосредственно познакомимся с футболистами, вчера они проходили медосмотр. Но, конечно, я хорошо изучил состав еще до подписания контракта. У нас уже есть готовые трансферы о которых вот-вот будут объявлены, и не исключаю, что к началу сезона еще могут появиться футболисты.

– В межсезонье ваше имя было одним из самых популярных на рынке тренеров. Что стало решающим в принятии предложения именно от –Металлиста 1925?

– Первыми на контакт вышли именно представители Металлиста 1925. Для меня ключевым было общение с руководством. Мы очень быстро поняли, что смотрим в одну сторону, у нас схожие амбиции и стремления. Это и явилось определяющим фактором.

– Что касается тренерского штаба. Кто будет входить в вашу команду?

– Из новых лиц, которых раньше не было в клубе, это Сергей Долганский. Также будут работать люди, которые больше знают Металлист 1925: Александр Чижов, Андрей Полунин, Максим Цвиренко, аналитик Валентин Ермак, тренер по физподготовке Андрей Шабалин. Возможно, еще кто-то присоединится к тренерскому штабу, его формирование еще не завершено.

– Какой футбол вы хотите видеть в исполнении Металлиста 1925? Какова ваша философия игры?

– Мне важно, чтобы команда не боялась соперника, играла смело и с прессингом – даже против сильных оппонентов. Мы должны навязывать свой футбол, контролировать мяч, быть агрессивными в атаке. Хочется сбалансировать позиционный футбол и переходные фазы. Для этого нужны соответствующие игроки, и я верю, что мы сможем все связать в единую систему.

– Часть подготовки команда проведет в Австрии. Вы уже знакомы с условиями там?

– Да, условия отличные – все, что нужно для качественной работы, будет обеспечено. Это очень важно, чтобы подготовить команду к сезону на высоком уровне.

– Вы упоминали о матчах в Харькове. Вы играли там в качестве футболиста-соперника, у которого есть воспоминания?

– В Харькове всегда была прекрасная атмосфера, красивый и заполненный стадион, мощная поддержка. Есть ностальгия по тем временам. Мне очень хочется, чтобы мы вернулись и играли дома, при своих болельщиках. Это очень важно. Это действительно мечта всего клуба, к которой мы стремимся, – сказал Младен.