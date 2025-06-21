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  4. Бартулович объяснил, почему решил возглавить Металлист 1925
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 10:31 |
236
0

Бартулович объяснил, почему решил возглавить Металлист 1925

Младен дал первый комментарий как коуч харьковского клуба

21 июня 2025, 10:31 |
236
0
Бартулович объяснил, почему решил возглавить Металлист 1925
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Новый главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович дал первый комментарий как наставник харьковской команды. Коуч объяснил, почему решил возглавить клуб.

– Приветствуем вас в Металлисте 1925. Какие первые впечатления о клубе?

– Спасибо! Также хочу поблагодарить президента и все руководство Металлиста 1925 за доверие. Да, я уже приехал, побывал на месте. Пока, к сожалению, команда не базируется в Харькове, но руководство клуба делает все возможное, чтобы создать комфортные условия для работы. И это очень ощутимо. Металлист 1925 г. производит впечатление амбициозной и перспективной структуры. Меня уже ознакомили со всей внутренней организацией – здесь работают мотивированные специалисты. Инфраструктура отличная, несмотря на то, что мы не в родном городе. В общем, я очень доволен тем, что вижу. Сегодня уже непосредственно познакомимся с футболистами, вчера они проходили медосмотр. Но, конечно, я хорошо изучил состав еще до подписания контракта. У нас уже есть готовые трансферы о которых вот-вот будут объявлены, и не исключаю, что к началу сезона еще могут появиться футболисты.

– В межсезонье ваше имя было одним из самых популярных на рынке тренеров. Что стало решающим в принятии предложения именно от –Металлиста 1925?

– Первыми на контакт вышли именно представители Металлиста 1925. Для меня ключевым было общение с руководством. Мы очень быстро поняли, что смотрим в одну сторону, у нас схожие амбиции и стремления. Это и явилось определяющим фактором.

– Что касается тренерского штаба. Кто будет входить в вашу команду?

– Из новых лиц, которых раньше не было в клубе, это Сергей Долганский. Также будут работать люди, которые больше знают Металлист 1925: Александр Чижов, Андрей Полунин, Максим Цвиренко, аналитик Валентин Ермак, тренер по физподготовке Андрей Шабалин. Возможно, еще кто-то присоединится к тренерскому штабу, его формирование еще не завершено.

– Какой футбол вы хотите видеть в исполнении Металлиста 1925? Какова ваша философия игры?

– Мне важно, чтобы команда не боялась соперника, играла смело и с прессингом – даже против сильных оппонентов. Мы должны навязывать свой футбол, контролировать мяч, быть агрессивными в атаке. Хочется сбалансировать позиционный футбол и переходные фазы. Для этого нужны соответствующие игроки, и я верю, что мы сможем все связать в единую систему.

– Часть подготовки команда проведет в Австрии. Вы уже знакомы с условиями там?

– Да, условия отличные – все, что нужно для качественной работы, будет обеспечено. Это очень важно, чтобы подготовить команду к сезону на высоком уровне.

– Вы упоминали о матчах в Харькове. Вы играли там в качестве футболиста-соперника, у которого есть воспоминания?

– В Харькове всегда была прекрасная атмосфера, красивый и заполненный стадион, мощная поддержка. Есть ностальгия по тем временам. Мне очень хочется, чтобы мы вернулись и играли дома, при своих болельщиках. Это очень важно. Это действительно мечта всего клуба, к которой мы стремимся, – сказал Младен.

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Младен Бартулович Металлист 1925 Украинская Премьер-лига назначение тренера чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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