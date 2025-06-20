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Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 19:29 | Обновлено 20 июня 2025, 19:36
2780
6

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании тренера

Бартулович возглавил харьковскую команду

20 июня 2025, 19:29 | Обновлено 20 июня 2025, 19:36
2780
6
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании тренера
ФК Металлист 1925

Клуб Металлист 1925 который по итогам сезона пробился в УПЛ, объявил о назначении нового тренера. Контракт с харьковчанами подписал наставник Младен Бартулович.

Договор подписан на три года. В тренерский штаб войдут Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Ермак.

38-летний Бартулович по итогам сезона УПЛ покинул Зарю, с которой финишировал на 7-й позиции.

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Металлист 1925 Младен Бартулович назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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Комментарии 6
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Andromed
молодий але і досвідчений тренер по міркам УПЛ, хороший вибір у Металіста
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+1
avk2307
Apepa/Арера називав козлами Зорю і Бартуловича, фармом і т.д., а тепер добьється каже всього.
Ну адекватність цієї людини під питанням,чи він просто проплачений?
А вибір  і справді хороший
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0
ЧЕМП
Ну все!
С етим тренером наша команда сможет много чего добицца.С начала на внутренней арене,а потом и в Европе.
Трепещите все теперь в УПЛ!Теперь вам точно непоздоровицца!!!
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-3
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Отаман
Дуже добре, краще тільки Йовичевич міг бути  
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-5
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