Украина. Премьер лига20 июня 2025, 19:29 | Обновлено 20 июня 2025, 19:36
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании тренера
Бартулович возглавил харьковскую команду
20 июня 2025, 19:29 | Обновлено 20 июня 2025, 19:36
2780
6
Клуб Металлист 1925 который по итогам сезона пробился в УПЛ, объявил о назначении нового тренера. Контракт с харьковчанами подписал наставник Младен Бартулович.
Договор подписан на три года. В тренерский штаб войдут Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Ермак.
38-летний Бартулович по итогам сезона УПЛ покинул Зарю, с которой финишировал на 7-й позиции.
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Ну адекватність цієї людини під питанням,чи він просто проплачений?
А вибір і справді хороший
С етим тренером наша команда сможет много чего добицца.С начала на внутренней арене,а потом и в Европе.
Трепещите все теперь в УПЛ!Теперь вам точно непоздоровицца!!!