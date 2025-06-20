ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании тренера

Клуб Металлист 1925 который по итогам сезона пробился в УПЛ, объявил о назначении нового тренера. Контракт с харьковчанами подписал наставник Младен Бартулович.

Договор подписан на три года. В тренерский штаб войдут Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Ермак.

38-летний Бартулович по итогам сезона УПЛ покинул Зарю, с которой финишировал на 7-й позиции.