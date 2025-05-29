Полный шок. Металлист 1925 ведет переговоры с экс-тренером Роналду и Милана
Стефано Пиоли может продолжить карьеру в Первой лиге
Харьковский «Металлист 1925» ведет переговоры с итальянским тренером Стефано Пиоли, сообщает издание Футбол 24.
По информации источника, клуб Первой лиги наладил контакт с агентами бывшего тренера «Милана» и саудовского «Аль-Насра».
Сезон Первой лиги 2024/25 «Металлист 1925» под руководством уже уволенного Патрика ван Леувена завершил на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. В стыковых поединках за право участия в УПЛ харьковчане сыграют с киевским «Левым Берегом».
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Металлиста 1925» станет Руслан Ротань.
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