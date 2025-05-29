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Украина. Первая лига
29 мая 2025, 15:52 | Обновлено 29 мая 2025, 15:56
781
2

Полный шок. Металлист 1925 ведет переговоры с экс-тренером Роналду и Милана

Стефано Пиоли может продолжить карьеру в Первой лиге

29 мая 2025, 15:52 | Обновлено 29 мая 2025, 15:56
781
2
Полный шок. Металлист 1925 ведет переговоры с экс-тренером Роналду и Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Харьковский «Металлист 1925» ведет переговоры с итальянским тренером Стефано Пиоли, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, клуб Первой лиги наладил контакт с агентами бывшего тренера «Милана» и саудовского «Аль-Насра».

Сезон Первой лиги 2024/25 «Металлист 1925» под руководством уже уволенного Патрика ван Леувена завершил на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. В стыковых поединках за право участия в УПЛ харьковчане сыграют с киевским «Левым Берегом».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Металлиста 1925» станет Руслан Ротань.

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Металлист 1925 Стефано Пиоли Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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Комментарии 2
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Battersea
Давно пора.
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NadalKing
ух ты,редко у меня хоть какой то анекдот вызывает улыбку,а с этого я даже поржал.. 
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