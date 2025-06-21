Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фламенго переписывает историю клубных чемпионатов мира
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 10:39 |
86
0

Фламенго переписывает историю клубных чемпионатов мира

Сразу несколько достижений покорилось бразильцам в игре против Челси

21 июня 2025, 10:39 |
86
0
Фламенго переписывает историю клубных чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Фламенго победил английский Челси со счетом 3:1.

Фламенго стал вторым клубом КОНМЕБОЛ, который забил 3 гола в матче против европейской команды на клубных чемпионатах мира. Первым был Васко да Гама в матче против Манчестер Юнайтед в 2000 году (также 3:1).

Впервые с 1992 года (Межконтинентальный кубок, Сан-Паулу – Барселона 2:1) команда из КОНМЕБОЛ одержала волевую победу над представителем УЕФА.

Фламенго стал первым южноамериканским клубом, победившим две различные английские команды в официальных соревнованиях:

  • 1981: Фламенго – Ливерпуль 3:0
  • 2025: Фламенго – Челси 3:1

Также Фламенго догнал Сантос по количеству побед на клубных чемпионатах мира среди бразильских команд (по 5, рекордный показатель).

Беспроигрышная серия бразильских команд на клубном чемпионате мира этого года составляет уже 7 матчей:

  • Палмейрас – Порту 0:0
  • Ботафого – Сиэтл Саундерз 2:1
  • Фламенго – Эсперанс 2:0
  • Флуминенсе – Боруссия 0:0
  • Палмейрас – Аль-Ахли 2:0
  • Ботафого – Пари Сен-Жермен 1:0
  • Фламенго – Челси 3:1
По теме:
Звезда Челси извинился перед фанатами: «Никаких оправданий»
Трубин лаконично отреагировал на разгромную победу Бенфики на КЧМ-2025
Ди Мария установил новые достижения на клубном чемпионате мира
Фламенго Челси клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Футбол | 21 июня 2025, 08:26 2
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение

Мендеш обратился с предложением к Флорентино Пересу

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
Футбол | 20 июня 2025, 21:25 24
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро

«Байер» получит за Флориана Вирца 118 млн гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов

ВИДЕО. «Чего вы сейчас хотите?». Туран получил от Срны ответ на вопрос
Футбол | 21.06.2025, 09:52
ВИДЕО. «Чего вы сейчас хотите?». Туран получил от Срны ответ на вопрос
ВИДЕО. «Чего вы сейчас хотите?». Туран получил от Срны ответ на вопрос
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Футбол | 20.06.2025, 21:15
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Бавария вырвала победу у Бока Хуниорс в матче клубного чемпионата мира
Футбол | 21.06.2025, 06:23
Бавария вырвала победу у Бока Хуниорс в матче клубного чемпионата мира
Бавария вырвала победу у Бока Хуниорс в матче клубного чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
20.06.2025, 07:37 63
Футбол
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
20.06.2025, 03:08
Футбол
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
20.06.2025, 23:47 9
Другие виды
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
20.06.2025, 08:16 1
Бокс
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем