Фламенго переписывает историю клубных чемпионатов мира

В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Фламенго победил английский Челси со счетом 3:1.

Фламенго стал вторым клубом КОНМЕБОЛ, который забил 3 гола в матче против европейской команды на клубных чемпионатах мира. Первым был Васко да Гама в матче против Манчестер Юнайтед в 2000 году (также 3:1).

Впервые с 1992 года (Межконтинентальный кубок, Сан-Паулу – Барселона 2:1) команда из КОНМЕБОЛ одержала волевую победу над представителем УЕФА.

Фламенго стал первым южноамериканским клубом, победившим две различные английские команды в официальных соревнованиях:

1981: Фламенго – Ливерпуль 3:0

2025: Фламенго – Челси 3:1

Также Фламенго догнал Сантос по количеству побед на клубных чемпионатах мира среди бразильских команд (по 5, рекордный показатель).

Беспроигрышная серия бразильских команд на клубном чемпионате мира этого года составляет уже 7 матчей:

Палмейрас – Порту 0:0

Ботафого – Сиэтл Саундерз 2:1

Фламенго – Эсперанс 2:0

Флуминенсе – Боруссия 0:0

Палмейрас – Аль-Ахли 2:0

Ботафого – Пари Сен-Жермен 1:0

Фламенго – Челси 3:1