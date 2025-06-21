Фламенго переписывает историю клубных чемпионатов мира
Сразу несколько достижений покорилось бразильцам в игре против Челси
В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Фламенго победил английский Челси со счетом 3:1.
Фламенго стал вторым клубом КОНМЕБОЛ, который забил 3 гола в матче против европейской команды на клубных чемпионатах мира. Первым был Васко да Гама в матче против Манчестер Юнайтед в 2000 году (также 3:1).
Впервые с 1992 года (Межконтинентальный кубок, Сан-Паулу – Барселона 2:1) команда из КОНМЕБОЛ одержала волевую победу над представителем УЕФА.
Фламенго стал первым южноамериканским клубом, победившим две различные английские команды в официальных соревнованиях:
- 1981: Фламенго – Ливерпуль 3:0
- 2025: Фламенго – Челси 3:1
Также Фламенго догнал Сантос по количеству побед на клубных чемпионатах мира среди бразильских команд (по 5, рекордный показатель).
Беспроигрышная серия бразильских команд на клубном чемпионате мира этого года составляет уже 7 матчей:
- Палмейрас – Порту 0:0
- Ботафого – Сиэтл Саундерз 2:1
- Фламенго – Эсперанс 2:0
- Флуминенсе – Боруссия 0:0
- Палмейрас – Аль-Ахли 2:0
- Ботафого – Пари Сен-Жермен 1:0
- Фламенго – Челси 3:1
1 - Esta foi a primeira vitória de virada um time da CONMEBOL contra um adversário da UEFA no Mundial de Clubes da FIFA, incluindo o formato anterior. No Intercontinental Europa-América do Sul, a última virada sul-americana havia sido em 1992 (São Paulo 2x1 Barcelona). Histórico. pic.twitter.com/x87evLnpBu— OptaJoao (@OptaJoao) June 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мендеш обратился с предложением к Флорентино Пересу
«Байер» получит за Флориана Вирца 118 млн гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов