Фламенго переписывает историю клубных чемпионатов мира

В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Фламенго победил английский Челси со счетом 3:1.

Фламенго стал вторым клубом КОНМЕБОЛ, который забил 3 гола в матче против европейской команды на клубных чемпионатах мира. Первым был Васко да Гама в матче против Манчестер Юнайтед в 2000 году (также 3:1).

Впервые с 1992 года (Межконтинентальный кубок, Сан-Паулу – Барселона 2:1) команда из КОНМЕБОЛ одержала волевую победу над представителем УЕФА.

Фламенго стал первым южноамериканским клубом, победившим две различные английские команды в официальных соревнованиях:

Также Фламенго догнал Сантос по количеству побед на клубных чемпионатах мира среди бразильских команд (по 5, рекордный показатель).

Беспроигрышная серия бразильских команд на клубном чемпионате мира этого года составляет уже 7 матчей:

