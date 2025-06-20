Выбор игроков. Названы претенденты на звание лучшего футболиста сезона АПЛ
Вряд ли у конкурентов Салаха есть шансы
Названы шесть претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии самих футболистов (профсоюза игроков).
В списке номинантов вингер Ливерпуля Мохамед Салах, хавбек Арсенала Деклан Райс, полузащитник Челси Коул Палмер, форвард Ньюкасла Александер Исак, хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш и полузащитник Ливерпуля Алексис Макаллистер.
Фаворитом считается Салах, который в сезоне АПЛ забил 29 голов и сделал 18 ассистов, а Ливерпуль уверенно завоевал титул.
PFA Players’ Player of the Year. 🏆— PFA (@PFA) June 20, 2025
The Top Six. Chosen by the players. ⬇️#PFAawards pic.twitter.com/tkEDz79WEN
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