Выбор игроков. Названы претенденты на звание лучшего футболиста сезона АПЛ

Названы шесть претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии самих футболистов (профсоюза игроков).

В списке номинантов вингер Ливерпуля Мохамед Салах, хавбек Арсенала Деклан Райс, полузащитник Челси Коул Палмер, форвард Ньюкасла Александер Исак, хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш и полузащитник Ливерпуля Алексис Макаллистер.

Фаворитом считается Салах, который в сезоне АПЛ забил 29 голов и сделал 18 ассистов, а Ливерпуль уверенно завоевал титул.

