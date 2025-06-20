Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выбор игроков. Названы претенденты на звание лучшего футболиста сезона АПЛ
Англия
20 июня 2025, 19:15 |
134
0

Выбор игроков. Названы претенденты на звание лучшего футболиста сезона АПЛ

Вряд ли у конкурентов Салаха есть шансы

20 июня 2025, 19:15 |
134
0
Выбор игроков. Названы претенденты на звание лучшего футболиста сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Названы шесть претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии самих футболистов (профсоюза игроков).

В списке номинантов вингер Ливерпуля Мохамед Салах, хавбек Арсенала Деклан Райс, полузащитник Челси Коул Палмер, форвард Ньюкасла Александер Исак, хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш и полузащитник Ливерпуля Алексис Макаллистер.

Фаворитом считается Салах, который в сезоне АПЛ забил 29 голов и сделал 18 ассистов, а Ливерпуль уверенно завоевал титул.

По теме:
Фламенго – Челси. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Итальянский гранд провел переговоры с МЮ по вингеру. Он не нужен клубу
Романо подтвердил. Ливерпуль подпишет защитника за 40 миллионов фунтов
Ливерпуль Мохамед Салах Алексис Макаллистер Арсенал Лондон Деклан Райс Челси Коул Палмер Ньюкасл Александер Исак Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Футбол | 19 июня 2025, 19:47 0
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы

В последнем туре Самсунспор сделал бешеный камбек в игре с Кайсериспором

Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Футбол | 19 июня 2025, 18:34 16
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней

Дело становится все более серьезным

Почему Флорида снова выиграла Кубок Стэнли и чего не хватило Эдмонтону
Хоккей | 20.06.2025, 10:45
Почему Флорида снова выиграла Кубок Стэнли и чего не хватило Эдмонтону
Почему Флорида снова выиграла Кубок Стэнли и чего не хватило Эдмонтону
Sky Sports: клуб АПЛ не хочет продавать украинца, но деньги сильнее
Футбол | 20.06.2025, 18:15
Sky Sports: клуб АПЛ не хочет продавать украинца, но деньги сильнее
Sky Sports: клуб АПЛ не хочет продавать украинца, но деньги сильнее
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Футбол | 19.06.2025, 19:57
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Лучший вратарь мира согласился на переход в гранд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
19.06.2025, 19:35 1
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
19.06.2025, 10:18 13
Футбол
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
19.06.2025, 14:44 3
Футбол
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
19.06.2025, 08:50 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем