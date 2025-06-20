Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легендарный тренер Арсенала посетил тренировку Боруссии Дортмунд
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 12:57 | Обновлено 20 июня 2025, 13:00
225
0

ФОТО. Легендарный тренер Арсенала посетил тренировку Боруссии Дортмунд

Арсен Венгер порадовал немецкую команду своим присутствием

20 июня 2025, 12:57 | Обновлено 20 июня 2025, 13:00
225
0
ФОТО. Легендарный тренер Арсенала посетил тренировку Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Бывший тренер лондонского «Арсенала», а сейчас директор по глобальному развитию ФИФА, Арсен Венгер появился на тренировке «Боруссии» Дортмунд перед игрой второго тура клубного чемпионата мира.

Вместе с Арсеном в «Боруссию», которая находится в Майами, приехал президент футбольного союза Германии Бернд Нойендорф.

Венгер и Нойендорф успели пообщаться с функционерами «Боруссии», среди которых присутствовал генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

К тому же, французский специалист немного уделил время нынешнему тренеру «Боруссии» Нико Ковачу, обсудив определенные вопросы.

ФОТО. Легендарный тренер Арсенала посетил тренировку Боруссии Дортмунд

По теме:
«Мы действительно облажались». Реакция болельщиков на поражение ПСЖ
«По-прежнему голоден». Маскерано прокомментировал игру Месси
Лос-Анджелес – Эсперанс. Прогноз и анонс на матч КЧМ
Арсен Венгер Боруссия Дортмунд фото клубный чемпионат мира по футболу Ханс-Йоахим Ватцке Нико Ковач
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Футбол | 19 июня 2025, 18:34 16
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней

Дело становится все более серьезным

У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
Футбол | 19 июня 2025, 14:44 3
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо

В мадридском клубе не могут правильно разделить игровое время между двумя голкиперами

BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
Другие виды | 19.06.2025, 15:20
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
«Он сейчас занят». Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке
Футбол | 20.06.2025, 13:08
«Он сейчас занят». Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке
«Он сейчас занят». Сабо рассказал, кто должен заменить Мельгосу в молодежке
Почему Флорида снова выиграла Кубок Стэнли и чего не хватило Эдмонтону
Хоккей | 20.06.2025, 10:45
Почему Флорида снова выиграла Кубок Стэнли и чего не хватило Эдмонтону
Почему Флорида снова выиграла Кубок Стэнли и чего не хватило Эдмонтону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
19.06.2025, 08:50 1
Бокс
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 11
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Фаны Реала наехали на Куртуа за его слова про Анчелотти. Причем тут Лунин?
Фаны Реала наехали на Куртуа за его слова про Анчелотти. Причем тут Лунин?
19.06.2025, 08:33
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 34
Футбол
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем