Бывший тренер лондонского «Арсенала», а сейчас директор по глобальному развитию ФИФА, Арсен Венгер появился на тренировке «Боруссии» Дортмунд перед игрой второго тура клубного чемпионата мира.

Вместе с Арсеном в «Боруссию», которая находится в Майами, приехал президент футбольного союза Германии Бернд Нойендорф.

Венгер и Нойендорф успели пообщаться с функционерами «Боруссии», среди которых присутствовал генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

К тому же, французский специалист немного уделил время нынешнему тренеру «Боруссии» Нико Ковачу, обсудив определенные вопросы.

ФОТО. Легендарный тренер Арсенала посетил тренировку Боруссии Дортмунд

🤝 Thank you for visiting us in Fort Lauderdale, Mr. Wenger! #FIFACWC pic.twitter.com/d6860P6aH2