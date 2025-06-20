ФОТО. Легендарный тренер Арсенала посетил тренировку Боруссии Дортмунд
Арсен Венгер порадовал немецкую команду своим присутствием
Бывший тренер лондонского «Арсенала», а сейчас директор по глобальному развитию ФИФА, Арсен Венгер появился на тренировке «Боруссии» Дортмунд перед игрой второго тура клубного чемпионата мира.
Вместе с Арсеном в «Боруссию», которая находится в Майами, приехал президент футбольного союза Германии Бернд Нойендорф.
Венгер и Нойендорф успели пообщаться с функционерами «Боруссии», среди которых присутствовал генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.
К тому же, французский специалист немного уделил время нынешнему тренеру «Боруссии» Нико Ковачу, обсудив определенные вопросы.
ФОТО. Легендарный тренер Арсенала посетил тренировку Боруссии Дортмунд
🤝 Thank you for visiting us in Fort Lauderdale, Mr. Wenger! #FIFACWC pic.twitter.com/d6860P6aH2— Borussia Dortmund (@BVB) June 19, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дело становится все более серьезным
В мадридском клубе не могут правильно разделить игровое время между двумя голкиперами