Клубный чемпионат мира 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 15 июня по 13 июля на 12 стадионах в 11 городах США пройдет клубный чемпионат мира 2025.

В турнире примет участие 32 команды, которые были распределены по восьми группам. В каждом из квартетов коллективы проведут очные противостояния друг с другом (три тура) и два лучших выйдут в плей-офф.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В плей-офф, если счет будет равным по истечении основного игрового времени, будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут каждый. За этим, при необходимости, последует серия пенальти для определения победителя.

Финал КЧМ-2025 состоится 13 июня и начнется в 22:00 по Киеву на стадионе Мет Лайв в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Sport.ua предлагает вашему внимание расписание и результаты всех матчей на клубном чемпионате мира 2025!

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

FIFA Club World Cup Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Аль-Ахли Каир 0 0 0 0 0 - 0 0 2 Порту 0 0 0 0 0 - 0 0 3 Интер Майами 0 0 0 0 0 - 0 0 4 Палмейрас 0 0 0 0 0 - 0 0 Полная таблица

Расписание матчей

1-й тур:

15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США)

16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия)

2-й тур:

19.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет)

19.06. 22:00. Интер Майами (США) – Порту (Португалия)

3-й тур:

24.06. 04:00. Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия)

24.06. 04:00. Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет)

Группа В

FIFA Club World Cup Grp. B Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Атлетико Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0 2 Ботафого 0 0 0 0 0 - 0 0 3 ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0 4 Сиэтл Саундерс 0 0 0 0 0 - 0 0 Полная таблица

Расписание матчей

1-й тур:

15.06. 22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания)

16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия)

2-й тур:

20.06. 01:00. Сиэтл Саундерс (США) – Атлетико (Испания)

20.06. 04:00. ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия)

3-й тур:

23.06. 22:00. Атлетико (Испания) – Ботафого (Бразилия)

23.06. 22:00. Сиэтл Саундерс (США) – ПСЖ (Франция)

Группа С

FIFA Club World Cup Grp. C Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Окленд Сити 0 0 0 0 0 - 0 0 2 Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0 3 Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0 4 Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0 Полная таблица

Расписание матчей

1-й тур:

15.06. 19:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Окленд Сити (Новая Зеландия)

17.06. 01:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия)

2-й тур:

20.06. 19:00. Бенфика (Португалия) – Окленд Сити (Новая Зеландия)

21.06. 04:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Бока Хуниорс (Аргентина)

3-й тур:

24.06. 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария Мюнхен (Германия)

24.06. 22:00. Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина)

Группа D

FIFA Club World Cup Grp. D Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Челси 0 0 0 0 0 - 0 0 2 Эсперанс 0 0 0 0 0 - 0 0 3 Фламенго 0 0 0 0 0 - 0 0 4 Лос-Анджелес 0 0 0 0 0 - 0 0 Полная таблица

Расписание матчей

1-й тур:

16.06. 22:00. Челси (Англия) – ФК Лос-Анджелес (США)

17.06. 04:00. Фламенгу (Бразилия) – Эсперанс (Тунис)

2-й тур:

20.06. 21:00. Фламенгу (Бразилия) – Челси (Англия)

21.06. 01:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис)

3-й тур:

25.06. 04:00. Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия)

25.06. 04:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Фламенгу (Бразилия)

Группа E

FIFA Club World Cup Grp. E Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0 2 Монтеррей 0 0 0 0 0 - 0 0 3 Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0 4 Урава Ред Даймондс 0 0 0 0 0 - 0 0 Полная таблица

Расписание матчей

1-й тур:

17.06. 22:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония)

18.06. 04:00. Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия)

2-й тур:

18.06. 04:00. Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия)

22.06. 04:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика)

3-й тур:

26.06. 04:00. Интер (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина)

26.06. 04:00. Урава Ред Даймондс (Япония) – Монтеррей (Мексика)

Группа F

FIFA Club World Cup Grp. F Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0 2 Флуминенсе 0 0 0 0 0 - 0 0 3 Мамелоди Сандаунс 0 0 0 0 0 - 0 0 4 Улсан Хюндай Тайгерс 0 0 0 0 0 - 0 0 Полная таблица

Расписание матчей

1-й тур:

17.06. 19:00. Флуминенсе (Бразилия) – Боруссия Дортмунд (Германия)

18.06. 01:00. Ульсан (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР)

2-й тур:

21.06. 19:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Боруссия Дортмунд (Германия)

22.06. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Ульсан (Южная Корея)

3-й тур:

25.06. 22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Ульсан (Южная Корея)

25.06. 22:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Флуминенсе (Бразилия)

Группа G

FIFA Club World Cup Grp. G Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Аль-Айн 0 0 0 0 0 - 0 0 2 Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0 3 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0 4 Видад 0 0 0 0 0 - 0 0 Полная таблица

Расписание матчей

1-й тур:

18.06. 19:00. Манчестер Сити (Англия) – Видад (Марокко)

19.06. 04:00. Аль-Айн (ОАЭ) – Ювентус (Италия)

2-й тур:

22.06. 19:00. Ювентус (Италия) – Видад (Марокко)

23.06. 04:00. Манчестер Сити (Англия) – Аль-Айн (ОАЭ)

3-й тур:

26.06. 22:00. Видад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЭ)

26.06. 22:00. Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия)

Группа H

FIFA Club World Cup Grp. H Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Аль-Хиляль 0 0 0 0 0 - 0 0 2 Пачука 0 0 0 0 0 - 0 0 3 Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0 4 РБ Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0 Полная таблица

Расписание матчей

1-й тур:

18.06. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

19.06. 01:00. Пачука (Мексика) – РБ Зальцбург (Австрия)

2-й тур:

22.06. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Пачука (Мексика)

23.06. 01:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

3-й тур: