Клубный чемпионат мира 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Главный турнир лета пройдет с 15 июня по 13 июля в 11 городах США
С 15 июня по 13 июля на 12 стадионах в 11 городах США пройдет клубный чемпионат мира 2025.
В турнире примет участие 32 команды, которые были распределены по восьми группам. В каждом из квартетов коллективы проведут очные противостояния друг с другом (три тура) и два лучших выйдут в плей-офф.
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В плей-офф, если счет будет равным по истечении основного игрового времени, будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут каждый. За этим, при необходимости, последует серия пенальти для определения победителя.
Финал КЧМ-2025 состоится 13 июня и начнется в 22:00 по Киеву на стадионе Мет Лайв в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.
Sport.ua предлагает вашему внимание расписание и результаты всех матчей на клубном чемпионате мира 2025!
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|FIFA Club World Cup Grp. A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Ахли Каир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3
|Интер Майами
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Расписание матчей
1-й тур:
- 15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США)
- 16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия)
2-й тур:
- 19.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет)
- 19.06. 22:00. Интер Майами (США) – Порту (Португалия)
3-й тур:
- 24.06. 04:00. Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия)
- 24.06. 04:00. Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет)
Группа В
|FIFA Club World Cup Grp. B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Атлетико Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Расписание матчей
1-й тур:
- 15.06. 22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания)
- 16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия)
2-й тур:
- 20.06. 01:00. Сиэтл Саундерс (США) – Атлетико (Испания)
- 20.06. 04:00. ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия)
3-й тур:
- 23.06. 22:00. Атлетико (Испания) – Ботафого (Бразилия)
- 23.06. 22:00. Сиэтл Саундерс (США) – ПСЖ (Франция)
Группа С
|FIFA Club World Cup Grp. C
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Окленд Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Расписание матчей
1-й тур:
- 15.06. 19:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Окленд Сити (Новая Зеландия)
- 17.06. 01:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия)
2-й тур:
- 20.06. 19:00. Бенфика (Португалия) – Окленд Сити (Новая Зеландия)
- 21.06. 04:00. Бавария Мюнхен (Германия) – Бока Хуниорс (Аргентина)
3-й тур:
- 24.06. 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария Мюнхен (Германия)
- 24.06. 22:00. Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина)
Группа D
|FIFA Club World Cup Grp. D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2
|Эсперанс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Расписание матчей
1-й тур:
- 16.06. 22:00. Челси (Англия) – ФК Лос-Анджелес (США)
- 17.06. 04:00. Фламенгу (Бразилия) – Эсперанс (Тунис)
2-й тур:
- 20.06. 21:00. Фламенгу (Бразилия) – Челси (Англия)
- 21.06. 01:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис)
3-й тур:
- 25.06. 04:00. Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия)
- 25.06. 04:00. ФК Лос-Анджелес (США) – Фламенгу (Бразилия)
Группа E
|FIFA Club World Cup Grp. E
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2
|Монтеррей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4
|Урава Ред Даймондс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Расписание матчей
1-й тур:
- 17.06. 22:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония)
- 18.06. 04:00. Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия)
2-й тур:
- 18.06. 04:00. Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия)
- 22.06. 04:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика)
3-й тур:
- 26.06. 04:00. Интер (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина)
- 26.06. 04:00. Урава Ред Даймондс (Япония) – Монтеррей (Мексика)
Группа F
|FIFA Club World Cup Grp. F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3
|Мамелоди Сандаунс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4
|Улсан Хюндай Тайгерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Расписание матчей
1-й тур:
- 17.06. 19:00. Флуминенсе (Бразилия) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- 18.06. 01:00. Ульсан (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР)
2-й тур:
- 21.06. 19:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- 22.06. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Ульсан (Южная Корея)
3-й тур:
- 25.06. 22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Ульсан (Южная Корея)
- 25.06. 22:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Флуминенсе (Бразилия)
Группа G
|FIFA Club World Cup Grp. G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Айн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4
|Видад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Расписание матчей
1-й тур:
- 18.06. 19:00. Манчестер Сити (Англия) – Видад (Марокко)
- 19.06. 04:00. Аль-Айн (ОАЭ) – Ювентус (Италия)
2-й тур:
- 22.06. 19:00. Ювентус (Италия) – Видад (Марокко)
- 23.06. 04:00. Манчестер Сити (Англия) – Аль-Айн (ОАЭ)
3-й тур:
- 26.06. 22:00. Видад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЭ)
- 26.06. 22:00. Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия)
Группа H
|FIFA Club World Cup Grp. H
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2
|Пачука
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4
|РБ Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Расписание матчей
1-й тур:
- 18.06. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
- 19.06. 01:00. Пачука (Мексика) – РБ Зальцбург (Австрия)
2-й тур:
- 22.06. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Пачука (Мексика)
- 23.06. 01:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
3-й тур:
- 27.06. 04:00. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика)
- 27.06. 04:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Мадрид (Испания)
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