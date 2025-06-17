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Клубный чемпионат мира
Фламенго
17.06.2025 04:00 – FT 2 : 0
Эсперанс
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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 06:06 | Обновлено 17 июня 2025, 07:12
254
0

Уверенно и без усилий. Фламенго одержал победу над Эсперансом

Команды встретились в первом туре клубного чемпионата мира

17 июня 2025, 06:06 | Обновлено 17 июня 2025, 07:12
254
0
Уверенно и без усилий. Фламенго одержал победу над Эсперансом
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня на «Линкольн Файненшел Филд» состоялся матч 1-го тура Клубного чемпионата мира, в котором бразильский «Фламенго« сыграл против тунисского «Эсперанса».

Бразильский коллектив с первых минут завладел инициативой.

На 17-й минуте Луиз Араужо отдал передачу на Де Арраскаету, а тот в штрафной площадке пробил в сторону ворот. Удар был по центру, но из-за близкой дистанции у голкипера шансов почти не было.

Во втором тайме игроки «Фламенго» продолжили играть первым номером. На 70-й минуте Луиз Араужо с линии штрафной площадки пробил в левый нижний угол – 2:0.

В итоге – уверенная победа бразильцев.

Клубный чемпионат мира. 1-й тур

Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0

Голы: Де Арраскаэта, 17, Луис Араужо, 70

Гол на 17-й минуте

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Араухо (Фламенго).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджиан Де Арраскаэта (Фламенго).
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Фламенго клубный чемпионат мира по футболу Эсперанс Джорджиан де Арраскаэта
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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