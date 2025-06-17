Уверенно и без усилий. Фламенго одержал победу над Эсперансом
Команды встретились в первом туре клубного чемпионата мира
17 июня на «Линкольн Файненшел Филд» состоялся матч 1-го тура Клубного чемпионата мира, в котором бразильский «Фламенго« сыграл против тунисского «Эсперанса».
Бразильский коллектив с первых минут завладел инициативой.
На 17-й минуте Луиз Араужо отдал передачу на Де Арраскаету, а тот в штрафной площадке пробил в сторону ворот. Удар был по центру, но из-за близкой дистанции у голкипера шансов почти не было.
Во втором тайме игроки «Фламенго» продолжили играть первым номером. На 70-й минуте Луиз Араужо с линии штрафной площадки пробил в левый нижний угол – 2:0.
В итоге – уверенная победа бразильцев.
Клубный чемпионат мира. 1-й тур
Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0
Голы: Де Арраскаэта, 17, Луис Араужо, 70
Гол на 17-й минуте
События матча
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