Уверенно и без усилий. Фламенго одержал победу над Эсперансом

17 июня на «Линкольн Файненшел Филд» состоялся матч 1-го тура Клубного чемпионата мира, в котором бразильский «Фламенго« сыграл против тунисского «Эсперанса».

Бразильский коллектив с первых минут завладел инициативой.

На 17-й минуте Луиз Араужо отдал передачу на Де Арраскаету, а тот в штрафной площадке пробил в сторону ворот. Удар был по центру, но из-за близкой дистанции у голкипера шансов почти не было.

Во втором тайме игроки «Фламенго» продолжили играть первым номером. На 70-й минуте Луиз Араужо с линии штрафной площадки пробил в левый нижний угол – 2:0.

В итоге – уверенная победа бразильцев.

Клубный чемпионат мира. 1-й тур

Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0

Голы: Де Арраскаэта, 17, Луис Араужо, 70

Гол на 17-й минуте