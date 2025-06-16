Фламенго – Эсперанс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы D КЧМ-2025 17 июня в 04:00
17 июня состоится матч первого тура группы D клубного чемпионата мира 2025 между командами Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).
Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете с Фламенго и ФК Эсперанс выступают Челси и Лос-Анджелес.
Фламенго – Эсперанс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
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