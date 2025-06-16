Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фламенго – Эсперанс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клубный чемпионат мира
Фламенго
17.06.2025 04:00 - : -
Эсперанс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 16:39 |
33
0

Фламенго – Эсперанс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы D КЧМ-2025 17 июня в 04:00

16 июня 2025, 16:39 |
33
0
Фламенго – Эсперанс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Фламенго

17 июня состоится матч первого тура группы D клубного чемпионата мира 2025 между командами Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).

Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете с Фламенго и ФК Эсперанс выступают Челси и Лос-Анджелес.

Фламенго – Эсперанс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бока Хуниорс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Бока Хуниорс – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эсперанс Фламенго клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Футбол | 15 июня 2025, 21:30 0
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии

Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке

Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Футбол | 15 июня 2025, 17:45 0
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе

Перица Огненович будет работаь в чемпионате Боснии и Герцеговины

Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо
Футбол | 16.06.2025, 11:29
Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо
Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Бокс | 16.06.2025, 05:40
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Два игрока ЛНЗ могут покинуть клуб в это межсезонье
Футбол | 16.06.2025, 15:47
Два игрока ЛНЗ могут покинуть клуб в это межсезонье
Два игрока ЛНЗ могут покинуть клуб в это межсезонье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
14.06.2025, 19:12 5
Волейбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
15.06.2025, 13:42 40
Футбол
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
16.06.2025, 07:47 2
Футбол
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
15.06.2025, 16:38 2
Футбол
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
14.06.2025, 19:59
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 10
Футбол
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
15.06.2025, 19:41 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем