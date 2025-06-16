Фламенго – Эсперанс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Поединок состоится 17 июня и начнется в 04:00 по Киеву
17 июня на Линкольн Файненшенал Филд пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Фламенго сыграет против Эсперанса. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.
Фламенго
Команда всегда была популярной и при этом успешной. Но особняком был недавний отрезок, с 2019-го: по дважды выигрывали Копу Либертадорес и Серию А. На общем фоне 2024-й был не лучшим - в чемпионате страны пришли к финишу третьими, пусть и в сочетании с победой в кубке Бразилии.
В новом году Филипе Луис со своими подопечными успел выиграть Суперкубок и чемпионат штата. Кроме того, бразильцы в Копе Либертадорес на пару с ЛДУ Кито оставили за бортом плей-офф Сентраль Кордобу - у всех троих было по 11 очков, но по дополнительным показателям аргентинцы стали третьими лишними. Кроме того, рядом побед в национальной Серии А тоже получилось выйти в единоличные лидеры, но там пока что борьбы только набирает обороты.
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Эсперанс
Клуб считается одним из столпов тунисского футбола. В этом сезоне он уже успел оформить золотой дубль на внутренней арене. Причем это уже 34-й чемпионский титул и 16-й кубок страны в исполнении этого коллектива.
Были в истории, конечно же, и все африканские успехи. В 2019-м году в четвертый уже раз победила команда в континентальной Лиге чемпионов. Очевидно, что в розыгрыше 2024/2025 тоже были надежды повторить главный успех. Но при этом все закончилось в четвертьфинале, в напряженном, хотя и скучном, противостоянии с Мамелоди Саундаунс.
Пропустив на противоположном конце Черного континента, в южноафриканской Претории, единственный гол, на него не смогли ответить ни на выезде, ни дома. Ну, а с середины мая уже была возможность целенаправленно готовиться к поездке в США.
Статистика личных встреч
Довольно ожидаемо раньше клубы из Бразилии и Туниса нигде не разу не пересекались.
Прогноз
Букмекерские конторы верят в успех представителя Рио-де-Жанейро. Тот набрал сейчас оптимальную форму, так что должен победить африканцев с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,92).
04:00
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