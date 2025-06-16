17 июня на Линкольн Файненшенал Филд пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Фламенго сыграет против Эсперанса. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Фламенго

Команда всегда была популярной и при этом успешной. Но особняком был недавний отрезок, с 2019-го: по дважды выигрывали Копу Либертадорес и Серию А. На общем фоне 2024-й был не лучшим - в чемпионате страны пришли к финишу третьими, пусть и в сочетании с победой в кубке Бразилии.

В новом году Филипе Луис со своими подопечными успел выиграть Суперкубок и чемпионат штата. Кроме того, бразильцы в Копе Либертадорес на пару с ЛДУ Кито оставили за бортом плей-офф Сентраль Кордобу - у всех троих было по 11 очков, но по дополнительным показателям аргентинцы стали третьими лишними. Кроме того, рядом побед в национальной Серии А тоже получилось выйти в единоличные лидеры, но там пока что борьбы только набирает обороты.

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Эсперанс

Клуб считается одним из столпов тунисского футбола. В этом сезоне он уже успел оформить золотой дубль на внутренней арене. Причем это уже 34-й чемпионский титул и 16-й кубок страны в исполнении этого коллектива.

Были в истории, конечно же, и все африканские успехи. В 2019-м году в четвертый уже раз победила команда в континентальной Лиге чемпионов. Очевидно, что в розыгрыше 2024/2025 тоже были надежды повторить главный успех. Но при этом все закончилось в четвертьфинале, в напряженном, хотя и скучном, противостоянии с Мамелоди Саундаунс.

Пропустив на противоположном конце Черного континента, в южноафриканской Претории, единственный гол, на него не смогли ответить ни на выезде, ни дома. Ну, а с середины мая уже была возможность целенаправленно готовиться к поездке в США.

Статистика личных встреч

Довольно ожидаемо раньше клубы из Бразилии и Туниса нигде не разу не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех представителя Рио-де-Жанейро. Тот набрал сейчас оптимальную форму, так что должен победить африканцев с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,92).