Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фламенго – Эсперанс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
Фламенго
17.06.2025 04:00 - : -
Эсперанс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 10:54 |
34
0

Фламенго – Эсперанс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 17 июня и начнется в 04:00 по Киеву

16 июня 2025, 10:54 |
34
0
Фламенго – Эсперанс. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня на Линкольн Файненшенал Филд пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Фламенго сыграет против Эсперанса. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Фламенго

Команда всегда была популярной и при этом успешной. Но особняком был недавний отрезок, с 2019-го: по дважды выигрывали Копу Либертадорес и Серию А. На общем фоне 2024-й был не лучшим - в чемпионате страны пришли к финишу третьими, пусть и в сочетании с победой в кубке Бразилии.

В новом году Филипе Луис со своими подопечными успел выиграть Суперкубок и чемпионат штата. Кроме того, бразильцы в Копе Либертадорес на пару с ЛДУ Кито оставили за бортом плей-офф Сентраль Кордобу - у всех троих было по 11 очков, но по дополнительным показателям аргентинцы стали третьими лишними. Кроме того, рядом побед в национальной Серии А тоже получилось выйти в единоличные лидеры, но там пока что борьбы только набирает обороты.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Эсперанс

Клуб считается одним из столпов тунисского футбола. В этом сезоне он уже успел оформить золотой дубль на внутренней арене. Причем это уже 34-й чемпионский титул и 16-й кубок страны в исполнении этого коллектива.

Были в истории, конечно же, и все африканские успехи. В 2019-м году в четвертый уже раз победила команда в континентальной Лиге чемпионов. Очевидно, что в розыгрыше 2024/2025 тоже были надежды повторить главный успех. Но при этом все закончилось в четвертьфинале, в напряженном, хотя и скучном, противостоянии с Мамелоди Саундаунс.

Пропустив на противоположном конце Черного континента, в южноафриканской Претории, единственный гол, на него не смогли ответить ни на выезде, ни дома. Ну, а с середины мая уже была возможность целенаправленно готовиться к поездке в США.

Статистика личных встреч

Довольно ожидаемо раньше клубы из Бразилии и Туниса нигде не разу не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех представителя Рио-де-Жанейро. Тот набрал сейчас оптимальную форму, так что должен победить африканцев с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,92).

Прогноз Sport.ua
Фламенго
17 июня 2025 -
04:00
Эсперанс
Фора Фламенго (-1.5) 1.92 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Футболист Реала хочет выиграть КЧМ, а потом уйдет в Саудовскую Аравию
Бока Хуниорс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Челси – Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Фламенго Эсперанс клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Футбол | 15 июня 2025, 20:56 117
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию

Команда Унаи Мельгосы одержала первую победу на чемпионате Европы

Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Футбол | 16 июня 2025, 09:13 4
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит

Андрей может покинуть клуб уже этим летом

Перспективно. Игрок сборной Украины интересен клубу из топ-чемпионата
Футбол | 16.06.2025, 10:55
Перспективно. Игрок сборной Украины интересен клубу из топ-чемпионата
Перспективно. Игрок сборной Украины интересен клубу из топ-чемпионата
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Другие виды | 15.06.2025, 22:47
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Футбол | 16.06.2025, 06:23
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Федецкий назвал точный счет матча Финляндия – Украина на Евро-2025
Федецкий назвал точный счет матча Финляндия – Украина на Евро-2025
15.06.2025, 09:12 1
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
15.06.2025, 16:38 2
Футбол
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 2
Футбол
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 4
Бокс
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем