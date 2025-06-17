Фламенго – Эсперанс – 2:0. Уверенная победа в первом туре. Видео голов
Бразильский коллектив одержал уверенную победу в первом туре Клубного чемпионата мира
17 июня состоялся матч первого тура группы D Клубного чемпионата мира, в котором встретились бразильский «Фламенго» и «Эсперанс» из Туниса.
Голы Джорджиана де Арраскаэты и Луиса Араужо позволили бразильскому коллективу одержать уверенную победу со счетом 2:0. «Фламенго» набрал три балла и вместе с английским «Челси» лидирует в своем квартете.
Во втором туре состоится поединок за первое место, в котором как раз и сойдутся клубы из Бразилии и Англии. «Фламенго» и «Челси» сыграют 20 июня в 21:00 по киевскому времени.
Клубный чемпионат мира, 1-й тур. 17 июня
Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0
Голы: Де Арраскаэта, 17, Араужо, 70
Видеообзор матча:
События матча
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