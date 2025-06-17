17 июня состоялся матч первого тура группы D Клубного чемпионата мира, в котором встретились бразильский «Фламенго» и «Эсперанс» из Туниса.

Голы Джорджиана де Арраскаэты и Луиса Араужо позволили бразильскому коллективу одержать уверенную победу со счетом 2:0. «Фламенго» набрал три балла и вместе с английским «Челси» лидирует в своем квартете.

Во втором туре состоится поединок за первое место, в котором как раз и сойдутся клубы из Бразилии и Англии. «Фламенго» и «Челси» сыграют 20 июня в 21:00 по киевскому времени.

Клубный чемпионат мира, 1-й тур. 17 июня

Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0

Голы: Де Арраскаэта, 17, Араужо, 70

Видеообзор матча: