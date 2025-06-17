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Клубный чемпионат мира
Фламенго
17.06.2025 04:00 – FT 2 : 0
Эсперанс
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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 09:41 | Обновлено 17 июня 2025, 10:38
112
0

Фламенго – Эсперанс – 2:0. Уверенная победа в первом туре. Видео голов

Бразильский коллектив одержал уверенную победу в первом туре Клубного чемпионата мира

17 июня 2025, 09:41 | Обновлено 17 июня 2025, 10:38
112
0
Фламенго – Эсперанс – 2:0. Уверенная победа в первом туре. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Араужо

17 июня состоялся матч первого тура группы D Клубного чемпионата мира, в котором встретились бразильский «Фламенго» и «Эсперанс» из Туниса.

Голы Джорджиана де Арраскаэты и Луиса Араужо позволили бразильскому коллективу одержать уверенную победу со счетом 2:0. «Фламенго» набрал три балла и вместе с английским «Челси» лидирует в своем квартете.

Во втором туре состоится поединок за первое место, в котором как раз и сойдутся клубы из Бразилии и Англии. «Фламенго» и «Челси» сыграют 20 июня в 21:00 по киевскому времени.

Клубный чемпионат мира, 1-й тур. 17 июня

Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0

Голы: Де Арраскаэта, 17, Араужо, 70

Видеообзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Араухо (Фламенго).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджиан Де Арраскаэта (Фламенго).
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клубный чемпионат мира по футболу Фламенго Эсперанс Джорджиан де Арраскаэта видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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