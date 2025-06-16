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Клубный чемпионат мира
ПСЖ
15.06.2025 22:00 – FT 4 : 0
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Испания
16 июня 2025, 00:07 | Обновлено 16 июня 2025, 00:54
633
1

Их будет трудно остановить. ПСЖ уничтожил Атлетико на КЧМ

Команда Энрике сполна реваншировалась за поражение от мадридцев в Лиге чемпионов в этом сезоне.

16 июня 2025, 00:07 | Обновлено 16 июня 2025, 00:54
633
1
Их будет трудно остановить. ПСЖ уничтожил Атлетико на КЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино, очевидно, в ярости. Потому что свое обещание собирать почти полные стадионы на обновленном Клубном чемпионате мира он как-то выполняет, но зрелище, ради которого зрители эти самые трибуны заполняют, пока находится под большим вопросом. Вряд ли кому-то было интересно смотреть, как условная «Бавария» уничтожает скромный «Окленд Сити» со счетом 10:0.

И вот, у главы организаторов турнира остается еще надежда на то, что матчи с большими европейскими афишами все-таки поднимут этот турнир на совершенно другой уровень восприятия футбольным сообществом. Афиша «Пари Сен-Жермен» против мадридского «Атлетико» – хорошо, это мы уже видели в этом сезоне еще осенью прошлого года, когда команды встречались в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА и будущие победители этого турнира потерпели очень досадную поражение на своем поле (1:2).


x.com/PSG_inside

Однако сравнить только напряжение в той игре и в том, что мы увидели этим глубоким вечером в Пасадене – разные миры. И неудивительно, потому что играли почти в полдень по местному времени – не лучшее время при такой жаре на улице, как сейчас понемногу начинает царить в США. Но без футбола высокого уровня мы все равно не остались. Неважно, что демонстрировала его только одна команда – та, что завершила сезон с треблом.

«Атлетико» продемонстрировал свой максимум в стартовые пять минут – пошли перспективно прессинговать, заработали классный штрафной, но Альварес немного не попал в правый угол, и на этом все. Далее «матрасники» решили играть от глубокой защиты и явно переиграли сами себя. И ПСЖ их также переиграл с голом Руиса дальним ударом низом в правый угол в зоне перед штрафной уже на 19 минуте.


x.com/Atleti

Далее команде Энрике уже ничего не стоило продолжать прессинговать соперников и заставлять их ошибаться. «Атлетико», например, такого вообще не делал. В конце концов, французский клуб забил еще и в конце первого тайма в контратаке, когда «матрасники» еще не отошли от факта лишь первого удара в створ ворот в исполнении Гризманна, а тут им на голову упал выпад Хвичи через левый фланг, который завершился пасом на Витинью, а уже тот в штрафной разобрался, как и положено настоящему мастеру.

Симеоне поговорил со своей командой в перерыве, но бесполезно – «Атлетико» хватило только на то, чтобы постучать по ногам соперников, но это наоборот навредило мадридцам, потому что из-за фола Коке в итоге отменили результативный удар Альвареса, который что-то и мог изменить в этом матче. Но последствий в потенциально голевой атаке не было.


x.com/Atleti

В отличие от эпизода с удалением Ленгле на 78 минуте за второе предупреждение, когда защитник «Атлетико» просто договорился до второй желтой, и арбитр Иштван Ковач не стал его терпеть. В меньшинстве у «матрасников» шансов продержаться уже просто не оставалось, поэтому Энрике свежими игроками на замене просто их добил. Маюлю снова забил, как и в финале Лиги чемпионов против «Интера» (5:0), а затем еще и помог заработать пенальти для Ли Кан Ина, так что получился разгром. Вполне по игре.

Следующий матч французский ПСЖ проведет против бразильского «Ботафого», а мадридский «Атлетико» будет играть против американского «Сиэтл Саундерс».

Клубный чемпионат мира. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

ПСЖ – «Атлетико» - 4:0

Голы: Руис, 19, Витинья, 45+2, Маюлю, 87, Кан Ин, 90+7 (пен.)

Предупреждения: Руис, 28, Маркиньос, 61 – Ленгле, 20, Ле Норман, 25, Симеоне, 28, Коке, 48, Корреа, 63, Мандава, 64

Удаление: Ленгле, 78 (второе предупреждение)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш (Эрнандес, 80), Пачо, Маркиньос, Хакими – Невеш, Витинья, Руис (Кан Ин, 72) – Дуэ (Мбае, 80), Рамуш (Маюлю, 66), Кварацхелия (Заир-Эмери, 72).

«Атлетико»: Облак – Галан (Мандава, 62), Ленгле, Ле Норман, Льоренте – Лино (Коке, 46), Барриос (Серлот, 70), Де Пауль (Галлагер, 62), Симеоне (Корреа, 62) – Альварес, Гризманн.

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния).

Стадион: «Rose Bowl Stadium» (Лос-Анджелес, США).

Удары (в створ): 17 (8) – 5 (1)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 0 – 2.

ПСЖ - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Александр Шевченко
Хорошая команда ПСЖ, ждем нашего киевского козака Илью там скорее. Хочется уже болеть за ПСЖ с детства!
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