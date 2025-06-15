ПСЖ – Атлетико. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 15-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира в рамках группы B, в котором сразятся ПСЖ и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Лос-Анджелесе (США), на поле стадиона «Rose Bowl Stadium», начало в 22:00.

Команда Луиса Энрике таки добралась до исторического требла во главе с трофеем Лиги чемпионов УЕФА. Однако мало кто сейчас уже вспомнит, что еврокубковый сезон для ПСЖ, в том числе, начинался с очень неприятного поражения от «Атлетико» на своем поле, когда коллектив Диего Симеоне в атаку за матч сходил от силы два раза, но с голом на последних секундах неожиданно вырвал победу (2:1). Но теперь наступают совсем другие реалии, и физически готовый, наверное, ко всему в футбольном мире, «Атлетико» попытается сыграть не с позиции «второго номера».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.