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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 08:36 |
500
0

Луис ЭНРИКЕ: «Матч был тяжелее, чем написано на табло»

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал победу над «Атлетико»

16 июня 2025, 08:36 |
500
0
Луис ЭНРИКЕ: «Матч был тяжелее, чем написано на табло»
ФК ПСЖ. Луис Энрике

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира:

«У меня такое ощущение, что матч был тяжелее, чем написано на табло. Было очень жарко! Мы счастливы и продолжаем эту позитивную серию. Это был очень хороший матч. Атмосфера? Она принесла нам много удовольствия. Это очень позитивное ощущение – чувствовать поддержку болельщиков.

Мы должны продолжать. Мы должны совершенствоваться, продолжать этот момент. Это другие соревнования, но очень привлекательные».

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Атлетико Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Атлетико Луис Энрике пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК ПСЖ
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