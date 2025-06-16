Луис ЭНРИКЕ: «Матч был тяжелее, чем написано на табло»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира:

«У меня такое ощущение, что матч был тяжелее, чем написано на табло. Было очень жарко! Мы счастливы и продолжаем эту позитивную серию. Это был очень хороший матч. Атмосфера? Она принесла нам много удовольствия. Это очень позитивное ощущение – чувствовать поддержку болельщиков.

Мы должны продолжать. Мы должны совершенствоваться, продолжать этот момент. Это другие соревнования, но очень привлекательные».