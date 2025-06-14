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Клубный чемпионат мира
ПСЖ
15.06.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
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Клубный чемпионат мира
14 июня 2025, 21:43 |
364
0

ПСЖ – Атлетико. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок первого тура группы В КЧМ состоится 15 июня и начнется в 22:00 по Киеву

14 июня 2025, 21:43 |
364
0
ПСЖ – Атлетико. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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15 июня, в первом туре группового раунда клубного чемпионата мира, между собой сыграют ПСЖ и Атлетико Мадрид. Этот матч с громкой афишей начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижане провели лучший сезон в истории, оформив трэбл, причем выигрыш национального чемпионата и кубка никого не удивил, они итак часто брали эти трофеи. Конечно, главным достижением было завоевание первого в истории кубка Лиги чемпионов, кто забыл, в финале ПСЖ разгромил миланский Интер со счетом 5:0.

Хоть последний матч сложился легко для подопечных Луиса Энрике, в плей-офф они с большим трудом прошли таких серьезных соперников как: Ливерпуль и Астон Виллу, легче было с Арсеналом.

Парижане действительно показывали привлекательный футбол высокого уровня, а Усман Дембеле превратился в одного из главных претендентов на «золотой мяч». На этом турнире не сыграет Барселона, где Ямаль и Рафинья претендуют на главную футбольную индивидуальную награду, поэтому лидер парижан может воспользоваться таким шансом.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» ничего не выиграли в этом сезоне, но менее опасными от этого они не стали. В Лиге чемпионов Атлетико вылетел в 1/8 финала, когда только в серии пенальти уступил своим соседям – Реалу, многие наверняка не забыли скандальный пенальти Альвареса, который судьи отменили.

В Ла Лиге подопечные Диего Симеоне стали третьими, навязать борьбу за чемпионство Барселоне и Реалу они не смогли. Конечно, Атлетико способен обыграть любого соперника, на этот турнир «матрасники» тоже приехали бороться за трофей, если у них пойдет игра, задача выполнима. Кроме парижан, на групповом этапе придется бороться с бразильским Ботафогу и американским Сиэтл Саундерс.

Личные встречи

Команды играли между собой всего раз, если брать товарищеские матчи, это было в последней Лиге чемпионов, на этапе Лиги, тогда испанский клуб одержал выездную победу – 2:1, мадридцы забили победный мяч на 90+3 минуте.

Прогноз

Это будет битва двух европейских топ-клубов на нейтральном поле, и даже на другом континенте. Парижане считаются фаворитами этой пары, что можно объяснить мощным сезоном команды.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСЖ – 1,86, ничья – 3,89, победа Атлетико – 3,96. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть французский клуб и считается фаворитом, ставить против «матрасников» опасная затея, поставлю на обмен голами за 1,62.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
15 июня 2025 -
22:00
Атлетико Мадрид
Обе забьют 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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ПСЖ Атлетико Мадрид ПСЖ - Атлетико клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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