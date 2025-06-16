Палмейрас и Порту разошлись миром на старте клубного чемпионата мира

В ночь на 16 июня на стадионе «Мідоулендс» в Ист-Резерфорде (США) состоялся матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

В нем сошлись бразильский «Палмейрас» и португальский «Порту». Командам не удалось определить победителя (0:0).

Обе команды провели осторожный поединок. Несмотря на преимущество «Палмейраса» во владении мячом (55% против 45%) и по ударам (17 против 11), забить они так и не сумели.

Этот матч стал первым для обеих команд в группе B, где также играют «Аль-Ахли» (Египет) и «Интер Майами» (США), которые днем ранее тоже сыграли вничью (0:0).

Таким образом, после первого тура все 4 команды набрали по 1 очку в турнирной таблице.

⚽️ Клубный чемпионат мира 2025

1-й тур, 17 июня. Ист-Резерфорд (США)

01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0

Палмейрас: Вевертон, Джиай, Гомес, Мурило, Фелипе Андерсон (Паулинью, 65), Риос (Лукас Евангелиста, 87), Морено, Пикерес, Эстевао (Аллан, 65), Маурисиу (Рафаэл Вейга, 65), Витор Роке (Флако Лопес, 77).

Порту: Клаудиу Рамуш, Мартим Фернандеш, Жозе Педру, Маркано, Жоау Мариу (Неуэн Перес, 77), Варела (Томаш Перес, 82), Вейга (Пепе, 67), Моура, Виейра (Андре Франко, 82), Мора (Эуштакиу, 77), Саму.

Предупреждения: Фелипе Андерсон, 10, Густаво Гомес, 62, Абел Феррейра, 64 – Мартим Фернандеш, 15, Неуэн Перес, 90+1.

Судья: Саид Мартинес (Гондурас).

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