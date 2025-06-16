Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палмейрас и Порту разошлись миром на старте клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
Палмейрас
16.06.2025 01:00 – FT 0 : 0
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 02:59 | Обновлено 16 июня 2025, 03:31
76
0

Палмейрас и Порту разошлись миром на старте клубного чемпионата мира

Оба матча первого тура в этой группе завершились в нулевую ничью

16 июня 2025, 02:59 | Обновлено 16 июня 2025, 03:31
76
0
Палмейрас и Порту разошлись миром на старте клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 16 июня на стадионе «Мідоулендс» в Ист-Резерфорде (США) состоялся матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

В нем сошлись бразильский «Палмейрас» и португальский «Порту». Командам не удалось определить победителя (0:0).

Обе команды провели осторожный поединок. Несмотря на преимущество «Палмейраса» во владении мячом (55% против 45%) и по ударам (17 против 11), забить они так и не сумели.

Этот матч стал первым для обеих команд в группе B, где также играют «Аль-Ахли» (Египет) и «Интер Майами» (США), которые днем ранее тоже сыграли вничью (0:0).

Таким образом, после первого тура все 4 команды набрали по 1 очку в турнирной таблице.

⚽️ Клубный чемпионат мира 2025

1-й тур, 17 июня. Ист-Резерфорд (США)

01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0

Палмейрас: Вевертон, Джиай, Гомес, Мурило, Фелипе Андерсон (Паулинью, 65), Риос (Лукас Евангелиста, 87), Морено, Пикерес, Эстевао (Аллан, 65), Маурисиу (Рафаэл Вейга, 65), Витор Роке (Флако Лопес, 77).

Порту: Клаудиу Рамуш, Мартим Фернандеш, Жозе Педру, Маркано, Жоау Мариу (Неуэн Перес, 77), Варела (Томаш Перес, 82), Вейга (Пепе, 67), Моура, Виейра (Андре Франко, 82), Мора (Эуштакиу, 77), Саму.

Предупреждения: Фелипе Андерсон, 10, Густаво Гомес, 62, Абел Феррейра, 64 – Мартим Фернандеш, 15, Неуэн Перес, 90+1.

Судья: Саид Мартинес (Гондурас).

Турнирная таблица

Фотогалерея

По теме:
Нидерланды U-21 – Дания U-21 – 1:2. Неудача оранжевых. Видео голов и обзор
Англия U-21 – Словения U-21 – 0:0. Не сумели забить. Видеообзор матча
Ботафого – Сиэтл Саундерс. КЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE трансляция
клубный чемпионат мира по футболу Палмейрас Порту видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Футбол | 15 июня 2025, 20:56 109
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию

Команда Унаи Мельгосы одержала первую победу на чемпионате Европы

Федорчук рассказал, кто заменит Ваната в Динамо: «Почему нет?»
Футбол | 15 июня 2025, 08:19 0
Федорчук рассказал, кто заменит Ваната в Динамо: «Почему нет?»
Федорчук рассказал, кто заменит Ваната в Динамо: «Почему нет?»

Эксперт верит в перспективы Матвея Пономаренко

Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Футбол | 15.06.2025, 16:01
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21
Футбол | 15.06.2025, 21:36
Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21
Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21
Гвардиола приятно удивлен. За игрока, которого он выгоняет, дают €80 млн
Футбол | 16.06.2025, 03:10
Гвардиола приятно удивлен. За игрока, которого он выгоняет, дают €80 млн
Гвардиола приятно удивлен. За игрока, которого он выгоняет, дают €80 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
15.06.2025, 10:23 11
Футбол
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 4
Бокс
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
14.06.2025, 05:06 2
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 4
Бокс
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
14.06.2025, 19:59
Футбол
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
14.06.2025, 04:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем