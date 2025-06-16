«Уже случалось». Феррейра про игру с Порту на КЧМ

Тренер «Палмейраса» Абель Феррейра дал несколько комментариев после матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором его команда сыграла в нулевую ничью с «Порту»:

«Для меня тренировать футбольную команду – это как кататься на велосипеде: нужно просто продолжать крутить педали. Иногда мы получаем три шанса и забиваем три гола, что уже случалось. Иногда у нас бывает четыре или пять моментов, но мы не забиваем. Нужно просто продолжать крутить педали. Продолжать тренироваться, улучшать наших игроков, надеяться, что в следующих играх мы сможем быть более эффективными".

«Когда мы выигрываем, мы все выигрываем. Когда мы проигрываем, проигрывает тренер. На что тренер может повлиять, так это на тактическую часть и ментальную, создавая менталитет победителя. Сейчас решения о том, куда отдать пас – налево или направо, – принимают игроки. И игроки хороши, это решения, которые принадлежат игрокам. Игра всегда будет принадлежать игрокам, а не тренеру. В конечном счете, футбол всегда принадлежал и будет принадлежать игрокам, потому что именно игроки решают, когда делать пас».

«Я думаю, все видели силу «Палмейраса», особенно португальцы. В Португалии проживает 10-11 миллионов человек, а у «Палмейраса» 16 миллионов болельщиков. Сегодня большинство было за нами, мы играли дома, и сила наших болельщиков была на нашей стороне от начала и до конца. К сожалению, мы не смогли подарить им победу, мы не попадали, когда били. Мы надеемся, что к следующей игре мы подойдем лучше».

Ранее сообщалось о том, что впервые с 2012 года бразильская команда не проиграла европейской на КЧМ.