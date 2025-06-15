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16 июня, свой первый матч на клубном чемпионате мира проведут Палмейрас и Порту. Встреча начнется в 01:00 по киевскому времени.

Палмейрас

У известного бразильского клуба сезон в разгаре, поэтому можно определить текущую форму команды. Палмейрас уверенно начал сезон в бразильском чемпионате, захватив лидерство, после девяти туров, но потом было два поражения кряду, из-за чего произошел откат на четвертую строчку. Отставание от лидера составляет всего два очка.

В последнем туре «зелено-белые» уступили на выезде прямому конкуренту Крузейру со счетом 1:2, провалом стал старт матча, к пятой, гости уступали 0:2. Палмейрас еще играет в Кубке Либертадорес, где выиграл свою группу, набрав 100% очков в шести играх.

Бразильский клуб не входит в число претендентов на победу в этом турнире, хотя, как минимум из группы выйти способны, им попался не самый сложный квартет, кроме Порту здесь сыграют египетский Аль-Ахли и Интер Майами.

Порту

«Драконы» тоже хорошо известны не только в Европе, а и во всем мире, ведь имеют на своем счету немало трофеев. Прошедший сезон Порту не может себе занести в актив, так как не смог навязать борьбу за чемпионство Спортингу и Бенфике в Португалии.

Не проявила себя команда и в еврокубках, где дошла только до 1/16 финала Лиги Европы, уступив там по сумме двух матчей Роме. Свою последнюю официальную встречу Порту провел еще месяц назад, после этого было два товарищеских матча, обыграли марокканский Видад – 1:0, а также неожиданно уступили скромной латышской риге – 0:2.

Как я уже отметил, с группой Порту повезло, невыход из такого квартета можно считать неудачей, а вот дальше уже нужно действовать по обстоятельставм.

Прогноз

Как это часто бывает в матчах клубов с разных континентов, соперники ранее между собой никогда не играли. Букмекеры не выделяют явного фаворита в этой паре, что вполне логично.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Палмейраса – 2,46, ничья – 3,34, победа Порту – 2,94. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Вполне возможно, что нас ожидает завуалированная битва за первое место в группе. Жду сложного и не самого зрелищного матча, ставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,67.