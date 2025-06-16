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Клубный чемпионат мира
Палмейрас
16.06.2025 01:00 – FT 0 : 0
Порту
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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 04:12 | Обновлено 16 июня 2025, 04:20
39
0

Палмейрас – Порту – 0:0. Шансы были, но без голов. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура клубного чемпионата мира 2025

16 июня 2025, 04:12 | Обновлено 16 июня 2025, 04:20
39
0
Палмейрас – Порту – 0:0. Шансы были, но без голов. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 16 июня на стадионе «Мидоулендс» в Ист-Резерфорде (США) состоялся матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

В нем сошлись бразильский «Палмейрас» и португальский «Порту». Командам не удалось определить победителя (0:0).

Обе команды провели осторожный поединок. Несмотря на преимущество «Палмейраса» во владении мячом (55% против 45%) и по ударам (17 против 11), забить они так и не сумели.

Этот матч стал первым для обеих команд в группе B, где также играют «Аль-Ахли» (Египет) и «Интер Майами» (США), которые днем ранее тоже сыграли вничью (0:0).

Таким образом, после первого тура все 4 команды набрали по 1 очку в турнирной таблице.

⚽️ Клубный чемпионат мира 2025

1-й тур, 16 июня. Ист-Резерфорд (США)

01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0

Видеообзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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