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Клубный чемпионат мира
Палмейрас
16.06.2025 01:00 - : -
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 13:51 | Обновлено 15 июня 2025, 13:56
32
0

Палмейрас – Порту. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы А 16 июня в 01:00 по Киеву

15 июня 2025, 13:51 | Обновлено 15 июня 2025, 13:56
32
0
Палмейрас – Порту. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Абель Феррейра

16 июня состоится матч первого тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Палмейрас и Порту.

Поединок прошел на стадионе Мидоулэндс с Ист Рутерфорде. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет гондурасский судья Саид Мартинес.

В одном квартете с Палмейрасом и Порту выступают египетский Аль-Ахли и американский Интер Майами.

Палмейрас – Порту. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOO.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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