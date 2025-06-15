16 июня состоится матч первого тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Палмейрас и Порту.

Поединок прошел на стадионе Мидоулэндс с Ист Рутерфорде. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет гондурасский судья Саид Мартинес.

В одном квартете с Палмейрасом и Порту выступают египетский Аль-Ахли и американский Интер Майами.

Палмейрас – Порту. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOO.

Видеоплеер будет добавлен позже...