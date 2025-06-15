Палмейрас – Порту. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы А 16 июня в 01:00 по Киеву
16 июня состоится матч первого тура группы А клубного чемпионата мира 2025 между командами Палмейрас и Порту.
Поединок прошел на стадионе Мидоулэндс с Ист Рутерфорде. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет гондурасский судья Саид Мартинес.
В одном квартете с Палмейрасом и Порту выступают египетский Аль-Ахли и американский Интер Майами.
Палмейрас – Порту. Клубный чемпионат мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOO.
Видеоплеер будет добавлен позже...
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