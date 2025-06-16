Впервые с 2012 года бразильская команда не проиграла европейской на КЧМ

В понедельник, 16 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Палмейрасом» и «Порту».

Встречу принимал«МэтЛайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси.

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Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Впервые с 2012 года бразильская команда в рамках клубного чемпионата мира не уступила европейской. В последний раз это случалось в финале между «Коринтиансом» и «Челси».

Ранее сообщалось о том, что Ансельми дал пресс-конфренцию после игры с «Палмейрасом».