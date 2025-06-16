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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 12:23 |
311
0

Впервые с 2012 года бразильская команда не проиграла европейской на КЧМ

Случилось это в матче между «Палмейрасом» и «Порту»

16 июня 2025, 12:23 |
311
0
Впервые с 2012 года бразильская команда не проиграла европейской на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Палмейрас – Порту

В понедельник, 16 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Палмейрасом» и «Порту».

Встречу принимал«МэтЛайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Впервые с 2012 года бразильская команда в рамках клубного чемпионата мира не уступила европейской. В последний раз это случалось в финале между «Коринтиансом» и «Челси».

Ранее сообщалось о том, что Ансельми дал пресс-конфренцию после игры с «Палмейрасом».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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