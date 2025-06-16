Впервые с 2012 года бразильская команда не проиграла европейской на КЧМ
Случилось это в матче между «Палмейрасом» и «Порту»
В понедельник, 16 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Палмейрасом» и «Порту».
Встречу принимал«МэтЛайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Матч завершился вничью со счетом 0:0.
Впервые с 2012 года бразильская команда в рамках клубного чемпионата мира не уступила европейской. В последний раз это случалось в финале между «Коринтиансом» и «Челси».
Ранее сообщалось о том, что Ансельми дал пресс-конфренцию после игры с «Палмейрасом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб отпустит Феррана Торреса, если об этом попросит сам форвард
Подписание украинца рассматривает «Бавария»