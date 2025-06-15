Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз
Клубный чемпионат мира
Бавария
15.06.2025 19:00 – FT 10 : 0
Окленд Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 20:57 | Обновлено 15 июня 2025, 21:11
1627
37

Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз

Немецкий клуб не оставил шансов новозеландскому коллективу

15 июня 2025, 20:57 | Обновлено 15 июня 2025, 21:11
1627
37
Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 июня, проходил матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».

Встречу принимал «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Немецкий гранд не оставил своему оппоненту шансов, забив 10 голов. 6 мячей «Бавария» забила в первом тайме, еще 4 – во втором. Хет-трик на счету Джамала Мусиалы, с нулем результативных действий поле покинул Гарри Кейн.

«Бавария» после сыгранного матча заняла 1-е место группы C с 3 баллами, а «Окленд Сити» стал последним.

Клубный чемпионат мира. 1-й тур. Группа C

Бавария – Окленд Сити – 10:0

Голы: Кингсли Коман, 6, 21, Саша Боэ, 18, Майкл Олисе, 20, 45+3, Томас Мюллер, 45, 89, Майкл Олисе 45+3, Джамал Мусиала, 67, 73 (пенальти), 84

Бавария: Мануэль Нойер, Джонатан Тах, Рафаэль Геррейру (Дайот Упамекано, 61, Йосуа Киммих, Йосип Станишич, Адам Азну, 82, Саша Боэ, Томас Мюллер, Александар Павлович, Майкл Олисе (Леннарт Карл, 46), Гарри Кэйн (Джамал Мусиала, 61), Кингсли Коман (Серж Гнабри, 46)

Окленд Сити: Конор Трейси, Джон Ирвинг, Регонт Мурати, Адам Митчелл, Никко Боксал, Натан Лобо (Джерсон лагос, 66), Майкл ден Хейер (Алфи Роджерс, 82), Жерар Гаррига (Чжоу Тун, 66), Марио Илич, Дилан Маникум (Ангус Килколли, 71), Майер Биван, Давид Юо (Райан Де Врис, 71)

Фото матча:

ФК Баварія
ФК Баварія
ФК Баварія

По теме:
Майкл Олисе признан лучшим игроком матча Бавария – Окленд Сити
Бавария оформила самую крупную победу в истории клубного чемпионата мира
Томас Мюллер вошел в историю мюнхенской Баварии
Бавария Окленд Сити клубный чемпионат мира по футболу Джамал Мусиала Майкл Олисе Кингсли Коман Саша Боэ Томас Мюллер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Футбол | 15 июня 2025, 16:38 1
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу

Кроме того, «Металлист» работает над снятием трансферного бана

Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина
Футбол | 14 июня 2025, 22:50 1
Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина
Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина

Мадридцы нацелились на Диогу Кошту

Умер бывший вице-президент ФФУ времен Григория Суркиса
Футбол | 15.06.2025, 21:57
Умер бывший вице-президент ФФУ времен Григория Суркиса
Умер бывший вице-президент ФФУ времен Григория Суркиса
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Футбол | 15.06.2025, 10:23
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Футбол | 15.06.2025, 20:56
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Комментарии 37
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
Хтось реально це дивиться???
Ответить
+2
Показать Скрыть 5 ответов
Boodya
Я розумію, що гроші не пахнуть, але самим не смішно з такого формату, який вони вигадали для цього турніру?
Ответить
+2
Показать Скрыть 18 ответов
Singularis
Надо было Ингулец послать.
Ответить
0
Remark
Як в тому анекдоті «Шахтар Баварія рахунок 0:7, але наші не здаються, йде тільки 10 хв матчу»)))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
zhyr
Було б це регбі, то рахунок був би навпаки)))
Ответить
0
zhyr
Ну, якщо це клубний чемпіонат світу, то логічно, що і з Океанії хтось має бути. Якщо там рівень футболу такий, то що поробиш. Хоча, тут навіть з Європи деякі команди дивують.
Ответить
0
GroundUnder
Все ведь знают, точнее бол-во ... что топы клубные щас намного сильнее топов сборных, так и на среднем и малых уровнях.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
GroundUnder
Поздравляю с началом нечто великого!
Хейтеры идут лесом!!!
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
saltim
Отличный турнир , много интересных самобытных команд. Кому не нравится идите лесом и не навязывайте другим свое недовольство.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 2
Футбол
Сборная Украины потерпела разгромное поражение в Золотой Евролиге от Швеции
Сборная Украины потерпела разгромное поражение в Золотой Евролиге от Швеции
13.06.2025, 21:35 11
Волейбол
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
14.06.2025, 04:07
Футбол
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
13.06.2025, 20:54 1
Футбол
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
14.06.2025, 04:45 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем