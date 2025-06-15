Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз

В воскресенье, 15 июня, проходил матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».

Встречу принимал «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Немецкий гранд не оставил своему оппоненту шансов, забив 10 голов. 6 мячей «Бавария» забила в первом тайме, еще 4 – во втором. Хет-трик на счету Джамала Мусиалы, с нулем результативных действий поле покинул Гарри Кейн.

«Бавария» после сыгранного матча заняла 1-е место группы C с 3 баллами, а «Окленд Сити» стал последним.

Клубный чемпионат мира. 1-й тур. Группа C

Бавария – Окленд Сити – 10:0

Голы: Кингсли Коман, 6, 21, Саша Боэ, 18, Майкл Олисе, 20, 45+3, Томас Мюллер, 45, 89, Майкл Олисе 45+3, Джамал Мусиала, 67, 73 (пенальти), 84

Бавария: Мануэль Нойер, Джонатан Тах, Рафаэль Геррейру (Дайот Упамекано, 61, Йосуа Киммих, Йосип Станишич, Адам Азну, 82, Саша Боэ, Томас Мюллер, Александар Павлович, Майкл Олисе (Леннарт Карл, 46), Гарри Кэйн (Джамал Мусиала, 61), Кингсли Коман (Серж Гнабри, 46)

Окленд Сити: Конор Трейси, Джон Ирвинг, Регонт Мурати, Адам Митчелл, Никко Боксал, Натан Лобо (Джерсон лагос, 66), Майкл ден Хейер (Алфи Роджерс, 82), Жерар Гаррига (Чжоу Тун, 66), Марио Илич, Дилан Маникум (Ангус Килколли, 71), Майер Биван, Давид Юо (Райан Де Врис, 71)

Фото матча:

ФК Баварія

ФК Баварія