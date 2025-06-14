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15 июня свою стартовую встречу на клубном чемпионате мира проведут Бавария и Окленд Сити. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Бавария

Такой клуб не нуждается в представлении, даже на турнире мирового масштаба. Бавария в этом сезоне завоевала чемпионство на внутренней арене, сломав «проклятие Кейна», английский нападающий взял свой первый трофей в карьере. Больше ничего выиграть не удалось, из национального кубка вылетели рано, а в Лиге чемпионов, в упорной борьбе уступили в четвертьфинале Интеру – 1:2 дома и 2:2 в гостях.

Команда приехала боевым составом и выглядит фаворитом своей группы, где кроме Окленда сыграют Бока Хуниорс и Бенфика. Баварцы приехали выигрывать этот турнир, иной цели здесь не может быть.

Этот чемпионат мира подопечные Венсана Компани начнут с легкого матча, эффектная победа наверняка прибавит футболистам уверенности. Сложно сейчас определить, в какой форме находится команда, все-таки последний официальный матч Бавария провела почти месяц назад, когда в последнем туре Бундеслиги обыграла на выезде Хоффенхайм – 4:0. В первом матче немецкий гранд должен доминировать и игарть, как хочет.

Окленд Сити

О новозеландском чемпионе известно мало, в последнем сезоне он выиграл титул на внутренней арене, однако, уровень там точно невысокий. Окленд последний победитель Лиги чемпионов Австралии и Океании, однако, и здесь квалификация соперников вызывает немало вопросов, в финале обыграли представителя Папу Новой Гвинеи.

Громких имен в составе Окленда нет, более того, большинство футболистов новозеландцы, легионеров крайне мало. Интересно попробовать свои силы на фоне лучших команд мира, с разных континентов, но шансы выйти из группы микроскопические. Окленду наверняка будет сложно забить, не говоря уже о наборе очков.

Прогноз

Учитывая географическую дальность, не сложно догадаться, что клубы ранее никогда не пересекались. Букмекеры дают символический коэффициент на успех европейского клуба, что выглядит логично.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Баварии – 1,01, ничья – 27,8, победа Окленд Сити – 57,43. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Есть ощущение, что немецкий гранд играет против любительского коллектива, разница в классе действительно большая, Окленду будет сложно избежать разгрома, ставлю на победу фаворита с форой -4,5 гола за 2,07.