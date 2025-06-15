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Клубный чемпионат мира
Бавария
15.06.2025 19:00 – FT 10 : 0
Окленд Сити
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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 23:07 |
389
3

«Нам не нужна похвала». Пресс-конференция Компани после разгрома на КЧМ

Бельгийский коуч немецкого клуба дал несколько комментариев

15 июня 2025, 23:07 |
389
3
«Нам не нужна похвала». Пресс-конференция Компани после разгрома на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани дал пресс-конференцию после матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором его подопечные одержали разгромную победу над «Окленд Сити» со счетом 10:0:

«Сейчас нам не нужна похвала, мы сделали свою работу, сыграли очень серьезно. Возможно, в этой группе важна разница мячей, так что 10:0 – это хорошо».

«Когда у команды глубокая оборона, не факт, что ты забьешь десять голов. Вы не можете забить больше. Для меня самым ярким моментом стало то, как Джамал Мусиала спринтерски вернулся и выиграл мяч. Это хорошая основа для остальной части турнира».

«Для Джонатана Та все дело в концентрации, поэтому он был очень профессионален и серьезен, как и вся команда».

«Карл умеет создавать опасность в финальной трети поля. Это его главная сила. У него были хорошие ситуации. Это хорошо для него и для «Баварии», что он дебютировал».

Ранее сообщалось о том, что Майкл Олисе признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Окленд Сити».

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Венсан Компани Бавария клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити пресс-конференция Джонатан Та Джамал Мусиала
Даниил Кирияка Источник: FCBinside.com
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Комментарии 3
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Перший Серед Рівних
Трикутноголовий, від тебе вимагалося виграти Лігу Чемпіонів, легко виглядати крутим знущаючись над командою доходяг із тихоокеанських островів.
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+1
pol-55
Тут 10к то фігня,головне яка буде гра з Бенфікою.
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0
Mark4854590
Добре поганяли напів аматорів. Але здається, що хоч це і змагання під егідою ФІФА, але тут враховуватимуть особисті зустрічі, а різниця буде розглядатися потім
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0
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