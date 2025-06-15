«Нам не нужна похвала». Пресс-конференция Компани после разгрома на КЧМ

Бельгийский тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани дал пресс-конференцию после матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором его подопечные одержали разгромную победу над «Окленд Сити» со счетом 10:0:

«Сейчас нам не нужна похвала, мы сделали свою работу, сыграли очень серьезно. Возможно, в этой группе важна разница мячей, так что 10:0 – это хорошо».

«Когда у команды глубокая оборона, не факт, что ты забьешь десять голов. Вы не можете забить больше. Для меня самым ярким моментом стало то, как Джамал Мусиала спринтерски вернулся и выиграл мяч. Это хорошая основа для остальной части турнира».

«Для Джонатана Та все дело в концентрации, поэтому он был очень профессионален и серьезен, как и вся команда».

«Карл умеет создавать опасность в финальной трети поля. Это его главная сила. У него были хорошие ситуации. Это хорошо для него и для «Баварии», что он дебютировал».

Ранее сообщалось о том, что Майкл Олисе признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Окленд Сити».