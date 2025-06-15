Майкл Олисе признан лучшим игроком матча Бавария – Окленд Сити
На счету французского вингера 2 гола и 2 голевые передачи
В воскресенье, 15 июня, проходил матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».
Встречу принимал «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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Немецкий гранд разгромил своего соперника со счетом 10:0.
Лучшим игроком матча был признан французский вингер «Баварии» Майкл Олисе. На его счету 2 гола и 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» разбила «Окленд Сити», забив 10 раз.
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