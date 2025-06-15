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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 21:57 | Обновлено 15 июня 2025, 22:12
103
0

Майкл Олисе признан лучшим игроком матча Бавария – Окленд Сити

На счету французского вингера 2 гола и 2 голевые передачи

15 июня 2025, 21:57 | Обновлено 15 июня 2025, 22:12
103
0
Майкл Олисе признан лучшим игроком матча Бавария – Окленд Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

В воскресенье, 15 июня, проходил матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».

Встречу принимал «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Немецкий гранд разгромил своего соперника со счетом 10:0.

Лучшим игроком матча был признан французский вингер «Баварии» Майкл Олисе. На его счету 2 гола и 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» разбила «Окленд Сити», забив 10 раз.

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Майкл Олисе лучший игрок Бавария Окленд Сити клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФИФА
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