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Клубный чемпионат мира
Бавария
15.06.2025 19:00 - : -
Окленд Сити
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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 00:30 |
44
0

Бавария – Окленд Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы C клубного чемпионата мира 2025

15 июня 2025, 00:30 |
44
0
Бавария – Окленд Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Бавария

В воскресенье, 15 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».

Встречу примет «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Баварией» и «Окленд Сити» также находятся «Бенфика» и «Бока Хуниорс».

Бавария – Окленд Сити. Матч-открытие КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бавария – Окленд Сити
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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