15.06.2025 19:00 - : -
Клубный чемпионат мира15 июня 2025, 00:30 |
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Бавария – Окленд Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы C клубного чемпионата мира 2025
15 июня 2025, 00:30 |
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В воскресенье, 15 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе С между «Баварией» и «Окленд Сити».
Встречу примет «ТКЛ Стэдиум» в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе с «Баварией» и «Окленд Сити» также находятся «Бенфика» и «Бока Хуниорс».
Бавария – Окленд Сити. Матч-открытие КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Бавария – Окленд СитиСмотреть трансляцию
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