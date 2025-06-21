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Клубный чемпионат мира
Интер Милан
21.06.2025 22:00 – FT 2 : 1
Урава Ред Даймондс
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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 23:56 | Обновлено 22 июня 2025, 00:30
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Сенсация была близко: Интер вырвал победу у Уравы на 90+2-й в матче КЧМ

Нерадзурри одержали победу со счетом 2:1 на японской командой во втором туре группы Е

21 июня 2025, 23:56 | Обновлено 22 июня 2025, 00:30
380
0
Сенсация была близко: Интер вырвал победу у Уравы на 90+2-й в матче КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня состоялся матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Урава Ред Даймондс.

Поединок прошел на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу нерадзурри.

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Первым на 11-й минуте отличился Рема Ватанабе, который вывел японский коллектив вперед.

Интер сумел сравнять только на 78-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинеса, а на 90+2-й вырвал победу – отличился Валентин Карбони.

Подопечные Кристиана Киву добыли викторию на КЧМ-2025. В первом туре миланский клуб сыграл вничью с Монтеррейем (1:1). Урава потерпела второе поражение и потеряла шансы выйти в плей-офф турнира.

Клубный чемпионат мира 2025. 21 июня

Группа F, 2-й тур

Интер Милан (Италия) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 2:1

Голы: Лаутаро Мартинес, 78, Карбони, 90+2 – Ватанабе, 11

Интер Милан: Янн Зоммер, Федерико Димарко (Алессандро Бастони, 72), Карлос Аугусто, Маттео Дармиан, Стефан де Врей, Николо Барелла, Никола Залевский (Генрих Мхитарян, 46), Кристьян Аслани (Валентин Карбони, 72), Себастьяно Эспозито (Франческо Пио Эспозито, 46), Лаутаро Мартинес, Луис Энрике (Петар Сучич, 85)

Урава Ред Даймондс: Сюсаку Ниcикава, Хирокадзу Исихара, Данило Боза, Мариус Хойбротен, Йоити Наганума (Такуя Огивара, 87), Рема Ватанабе, Самуэль Густафссон (Генки Харагучи, 87), Кайто Ясуи, Такуро Канеко (Такахиро Секине, 66), Матеус Савио (Тайси Мацумото, 79), Юсуке Мацуо (Тиаго Сантана, 79)

Предупреждения: Сюсаку Ниcикава (61), Такахиро Секине (67), Тиаго Сантана (80)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Карбони (Интер Милан).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Рема Ватанабе (Урава Ред Даймондс).
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Урава Ред Даймондс Валентин Карбони Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу Лаутаро Мартинес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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