21 июня состоялся матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Урава Ред Даймондс.

Поединок прошел на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу нерадзурри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клубный чемпионат мира 2025. 21 июня

Группа F, 2-й тур

Интер Милан (Италия) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 2:1

Голы: Лаутаро Мартинес, 78, Карбони, 90+2 – Ватанабе, 11

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Ватанабе, 11 мин.

ГОЛ! 1:1 Лаутаро Мартинес, 78 мин.

ГОЛ! 2:1 Валентин Карбони, 90+2 мин.