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  4. Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
Интер Милан
21.06.2025 22:00 - : -
Урава Ред Даймондс
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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 13:33 | Обновлено 21 июня 2025, 14:51
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Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 21 июня и начнется в 22:00 по Киеву

21 июня 2025, 13:33 | Обновлено 21 июня 2025, 14:51
112
0
Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

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21 июня, свою встречу на клубном чемпионате мира проведут Интер – Урава. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Стартовый матч на этом турнире, стал дебютом нового тренера Интера Кристиана Киву. «Первый блин вышел комом», так можно оценить начало работы наставника миланцев, ведь от команды ждали победы против Монтеррей – 1:1. Итальянский клуб создал достаточно моментов, чтоб выиграть, но серьезно подвела реализация.

Напомню, Интер финалист последней европейской Лиги Чемпионов, хоть там и был провал 0:5 против ПСЖ. Группа попалась команде не самая опасная, нужно уверенно пробиваться в плей-офф, желательно сделать это с первого места. Сложно показывать результат здесь и сейчас, но в случае провала руководство миланцев, может усомниться в своем выборе нового тренера. Симоне Индзаги оставил хорошее наследие, Интер уверенная в себе, сильная и амбициозная команда.

Урава

Представитель Азии неудачно начала этот чемпионат, уступив в первом туре Ривер Плейт со счетом 1:3. Если брать по статистике, Урава не сильно уступала сопернику, но пропущенные мячи были показательными, один себе сам привезли, в двух голах просто оставляли игрока одного после навесов. Откровенно слабо отыграл вратарь Нисикава в первой игре, а вот в концовке неплохо давили, были шансы забить второй мяч.

Ура не безнадежный андердог группы, все-таки трехкратный победитель азиатской Лиги чемпионов. Игроки находятся в хорошей физической форме, возможно из-за того, что внутренний сезон в разгаре. В своем чемпионате команда идет четвертой, а впереди почти весь второй круг, до лидера 7 баллов.

Прогноз

Миланский клуб большой фаворит этой пары и не может себе позволить потерять очки. Японская команда должна сделать правильные выводы с первого матча, это поможет сыграть лучше против мощного соперника. Как не сложно догадаться, раньше команды между собой не играли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Интера – 1,23, ничья – 6,45, победа Уравы – 11,51. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Интеру надо реабилитироваться за первый матч, итальянскому клубу нужна хорошая реализация моментов. Поставлю здесь на победу фаворита с форой -1,5 гола за 1,68.

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
21 июня 2025 -
22:00
Урава Ред Даймондс
Фора Интера (-1.5) 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Урава Ред Даймондс Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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