Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы Е КЧМ-2025 21 июня в 22:00
21 июня состоится матч второго тура группы F клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан (Италия) и Урава Ред Деймондс (Япония).
Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре нерадзурри сыграли вничью с Монтеррейем, а Урава уступила Ривер Плейт.
Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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