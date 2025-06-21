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Клубный чемпионат мира
Интер Милан
21.06.2025 22:00 - : -
Урава Ред Даймондс
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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 19:36 |
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0

Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы Е КЧМ-2025 21 июня в 22:00

21 июня 2025, 19:36 |
20
0
Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня состоится матч второго тура группы F клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан (Италия) и Урава Ред Деймондс (Япония).

Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре нерадзурри сыграли вничью с Монтеррейем, а Урава уступила Ривер Плейт.

Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Интер Милан – Урава Ред Даймондс
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Урава Ред Даймондс Интер Милан смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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